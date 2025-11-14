Нафта посилила зростання, Brent торгується на рівні $64,6 за барель

Підйом цін на нафту прискорився вдень у п'ятницю на побоюваннях скорочення експорту палива з Росії.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 11:07 EET підвищується на $1,55 (2,46%), до $64,56 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до зазначеного часу на $1,6 (2,73%), до $60,29 за барель.

Як повідомлялося, внаслідок падіння фрагментів БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Новоросійську. "Інтенсивність атак зросла, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - У якийсь момент черговий удар призведе до тривалих перебоїв поставок".

Напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США на тижні, що завершився 7 листопада, зросли на 6,413 млн барелів, максимальними темпами з липня. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 2 млн барелів, за даними Trading Economics.

Тим часом товарні запаси бензину знизилися на 945 тис. барелів, дистилятів - на 637 тис. барелів. Експерти очікували скорочення запасів бензину на 1,9 млн барелів, дистилятів - на 2 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 346 тис. барелів. Тижнем раніше показник підвищився на 300 тис. барелів.