Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,5 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 57,56 грн/л

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція сьогодні оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів США для України, що постачаються зі США в рамках ініціативи PURL.