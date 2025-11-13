Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,5 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 57,56 грн/л
16:09 13.11.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 62,58 грн/л (здешевшав на 73 коп.); бензин марки А-95 - 58,5 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,73 грн/л (здорожчав на 4 коп.); дизельне пальне - 57,56 грн/л (здорожчало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,36 грн/л - на 1 коп. більше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 57,99 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,08 грн/л; дизпальне - 53,38 грн/л; автогаз - 32,71 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро - Фонд
|Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація
|Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній
|Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%
|ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету: 507,8 млрд грн за 10 місяців
|АМКУ оштрафував дві компанії за змову під час торгів «Укрнафти»
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone