Нафта дорожчає на прогнозі МЕА, Brent наближається до $63 за барель

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у четвер, інвестори оцінюють щомісячний прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:47 EET підвищується на $0,26 (0,41%), до $62,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до зазначеного часу на $0,2 (0,34%), до $58,69 за барель.

У середу Brent впала в ціні на 3,8%, WTI - на 4,2% після публікації нових прогнозів ОПЕК, згідно з якими глобальна пропозиція нафти у 2026 році відповідатиме попиту у зв'язку зі збільшенням видобутку ОПЕК+. Попередні прогнози групи передбачали дефіцит пропозиції на нафтовому ринку.

Прогноз МЕА було опубліковано в четвер, він засвідчив, що попит на нафту у світі 2025 року порівняно з минулим роком зросте на 788 тис. б/д. Місяцем раніше приріст прогнозувався на рівні 710 тис. б/д.

"Зростання в третьому кварталі більш ніж удвічі перевищило зростання в другому - на 430 тис. б/д, оскільки світова макроекономічна картина загалом покращилася на тлі ослаблення торговельної напруженості", - йдеться у звіті.

Підтримку ринку надає завершення шатдауну в США, який став рекордним за тривалістю. Американський президент Дональд Трамп підписав законопроєкт, що дозволяє відновити роботу урядових відомств, заблоковану відсутністю фінансування протягом 43 днів. Раніше законопроєкт було схвалено обома палатами Конгресу.

Тим часом Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1,3 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в четвер о 19:00 EET, і опитані Trading Economics аналітики очікують, що вони вкажуть на зростання нафтових запасів на 1 млн барелів.