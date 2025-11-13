Ціни на нафту знижуються через збільшення запасів у США та зміну прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту в четвер знизилися, продовживши падіння попередньої сесії, після того як звіт про збільшення запасів нафти в США посилив побоювання, що світові запаси є більш ніж достатніми для задоволення поточного попиту на паливо.

О 05:36 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 9 центів, або 0,1%, до 62,62 долара за барель, після падіння на 3,8% днем раніше. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 11 центів, або 0,2%, до 58,38 долара за барель, продовживши падіння на 4,2% в середу.

Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API), в середу повідомили, що запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 7 листопада, зросли на 1,3 млн барелів. Запаси бензину і дистилятів скоротилися, повідомили джерела, посилаючись на дані API.

Ціни впали більш ніж на 2 долари за барель у середу після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила, що світові поставки нафти в 2026 році дещо перевищать попит, що є подальшим відхиленням від попередніх прогнозів групи щодо дефіциту.

«Недавнє зниження (цін) здається обумовлене переглядом ОПЕК балансу попиту і пропозиції в 2026 році в своєму щомісячному звіті, що підтверджує, що група тепер визнає можливість надлишку пропозиції в 2026 році, на відміну від своєї більш оптимістичної позиції, яку вона займала до цього», - сказав Сувро Саркар, керівник енергетичного сектора DBS Bank.

«Це узгоджується з нещодавнім рішенням призупинити скорочення добровільного виробництва в 1 кварталі. З огляду на те, що це лише перехід до більш реалістичної оцінки ринку, це не змінює фундаментальних показників, тому реакція ринку здається надмірною».

ОПЕК заявила, що очікує надлишку пропозиції в наступному році через більш значне збільшення виробництва ОПЕК+, групою виробників, до якої входять члени ОПЕК та союзники, такі як Росія.

«Сигнал ОПЕК про надлишок пропозиції вивільнив раніше стримувані песимістичні настрої на попередній сесії, а збільшення запасів нафти в США додало тиску, змусивши ціни на нафту продовжувати падати в четвер вранці», - сказав Ян Ан, аналітик Haitong Securities.

Очікується, що Адміністрація енергетичної інформації США опублікує дані про запаси пізніше в четвер. Інші звіти в середу посилили песимістичні настрої інвесторів.

EIA також зазначила у своєму короткостроковому енергетичному прогнозі, що цього року видобуток нафти в США, як очікується, досягне рекордного рівня, вищого за попередні прогнози.

Глобальні запаси нафти будуть зростати до 2026 року, оскільки видобуток зростає швидше, ніж попит на нафтове паливо, що посилює тиск на ціни на нафту, додала EIA.

Деякі аналітики прогнозують, що в майбутньому ціни залишаться на рівні, близькому до поточного.

«Ціни на нафту повинні отримати значну підтримку на рівні близько 60 доларів за барель, особливо з огляду на те, що після введення більш жорстких санкцій можуть виникнути короткострокові перебої в російському експорті», - зазначив Саркар з DBS.