На танкерах у світових океанах накопичено мільярд барелів нафти - Bloomberg
23:20 12.11.2025 |
На танкерах у світових океанах наразі накопичено мільярд барелів нафти, при чому непропорційно велика її кількість походить з країн, які підпадають під санкції.
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані про відстеження суден аналітичних компаній Vortexa, Kpler та OilX, передає Укрінформ.
Згідно з даними, з кінця серпня обсяг нафти, яка зберігається на суднах, зросла приблизно на 40%, а збільшення припадає на поставки з Росії, Ірану, Венесуели або сировина невідомого походження. Навіть за найнижчими оцінками (близько 20%), це перевищує частку цих трьох країн у світовому видобутку.
Переважну частину накопиченої підсанкційної нафти становлять саме російські поставки. За останні тижні російські морські поставки зросли, оскільки країна збільшила видобуток нафти, скасувавши попередні обмеження видобутку разом із партнерами з групи ОПЕК+.
«Частково це підвищення також пов'язане з більш суворими західними санкціями, через які російська нафта застрягла на суднах і не може бути вивантажена», - написали аналітики Clarksons Securities.
Західні обмеження щодо покупців російської нафти зупиняють розвантаження деяких вантажів, зокрема індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати вантажі. Санкції США проти двох найбільших російських нафтовиробників, «Роснефть» і «Лукойл», ще більше ускладнили торгівлю їхньою нафтою. Водночас через атаки українських дронів по НПЗ Росія збільшила морські відвантаження та перенаправила потоки останніми тижнями.
Аналітики кажуть, що накопичення не означає, що нафта ніколи не буде продана, але це відображається на доходах нафтових держав, які знаходяться під санкціями, що впливає на світовий ринок нафти, який, за прогнозами, чекає на надлишок пропозиції.
Трейдери зазначають, що доля всієї цієї нафти «на воді», незалежно від того, чи підпадає вона під санкції, значною мірою вплине на динаміку цін на нафту протягом найближчих кількох місяців.
