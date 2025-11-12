Середня ціна на бензин марки А-95 збереглася на рівні 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 57,54 грн/л

Країни ОПЕК+, що беруть участь в угоді про обмеження нафтовидобутку, в жовтні збільшили його на 31 тис. барелів на добу порівняно з вереснем, але були на 450 тис. б/д нижчими за план, визначений квотами видобутку та компенсаціями раніше недоскорочених обсягів, - 37,578 млн б/д.