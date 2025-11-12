Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 20:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 збереглася на рівні 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 57,54 грн/л
17:42 12.11.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,31 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,49 грн/л; бензин марки А-92 - 56,69 грн/л (здешевшав на 4 коп.); дизельне пальне - 57,54 грн/л (здорожчало на 8 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,35 грн/л - на рівні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 57,99 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,06 грн/л; дизпальне - 53,31 грн/л; автогаз - 32,7 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
|Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча – плівки НАБУ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 збереглася на рівні 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 57,54 грн/л
|Податкові надходження на ринку пального за 9 місяців зросли на 30% - Гетманцев
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|Британія виділяє 13 млн фунтів на ремонтні роботи в енергетичному секторі України
|ОПЕК знову зберегла прогнози зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. на рівні 1,3 млн б/д і 1,38 млн б/д
|ОПЕК+ у жовтні збільшила видобуток на 30 тис. б/д, була нижчою за план на 450 тис. б/д - дані ОПЕК
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики