Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкові надходження на ринку пального за 9 місяців зросли на 30% - Гетманцев

 

Податкові надходження на ринку пального за 9 місяців цього року зросли на 30% - до 2 млрд грн.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Платниками основних 48 мереж за 9 місяців 2025 року сплачено 2,0 млрд грн податку на прибуток, приріст податку на прибуток до попереднього року склав 0,48 млрд грн, або + 30,3%», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Гетманцева, сплата податку на прибуток мереж, окрім ОККО, WOG та BVS, за півріччя 2025 року зросла практично в 6 разів, за 9 місяців - трохи більш як у 5 разів.

Депутат підкреслив, що на зростання показників надходжень також вплинуло ухвалене у грудні 2024 року рішення про здійснення авансового внеску з податку на прибуток на кожну АЗС.

«Навіть ті мережі АЗС, які тривалий час не сплачували податків, з кварталу до кварталу показують ріст сплати податків у 2025 році», - сказав Гетманцев.

Водночас, за його спостереженнями, системно проблемним залишається питання рівня середніх заробітних плат у секторі. Так, у 19 із 48 основних мереж АЗС середня заробітна плата за серпень 2025 року становила менше 16 тис. грн.

Очільник комітету очікує, що Державна податкова служба забезпечить безумовне дотримання платниками мереж АЗС законодавчо встановленого рівня зарплат, введеного з 1 жовтня 2025 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес