Податкові надходження на ринку пального за 9 місяців зросли на 30% - Гетманцев
17:34 12.11.2025 |
Податкові надходження на ринку пального за 9 місяців цього року зросли на 30% - до 2 млрд грн.
Про це у Телеграмі повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Платниками основних 48 мереж за 9 місяців 2025 року сплачено 2,0 млрд грн податку на прибуток, приріст податку на прибуток до попереднього року склав 0,48 млрд грн, або + 30,3%», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Гетманцева, сплата податку на прибуток мереж, окрім ОККО, WOG та BVS, за півріччя 2025 року зросла практично в 6 разів, за 9 місяців - трохи більш як у 5 разів.
Депутат підкреслив, що на зростання показників надходжень також вплинуло ухвалене у грудні 2024 року рішення про здійснення авансового внеску з податку на прибуток на кожну АЗС.
«Навіть ті мережі АЗС, які тривалий час не сплачували податків, з кварталу до кварталу показують ріст сплати податків у 2025 році», - сказав Гетманцев.
Водночас, за його спостереженнями, системно проблемним залишається питання рівня середніх заробітних плат у секторі. Так, у 19 із 48 основних мереж АЗС середня заробітна плата за серпень 2025 року становила менше 16 тис. грн.
Очільник комітету очікує, що Державна податкова служба забезпечить безумовне дотримання платниками мереж АЗС законодавчо встановленого рівня зарплат, введеного з 1 жовтня 2025 року.
