- 12.11.25
- 20:39
ОПЕК знову зберегла прогнози зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. на рівні 1,3 млн б/д і 1,38 млн б/д
15:44 12.11.2025
ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,3 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на рівні 1,38 млн б/д, говориться в щомісячному звіті організації.
В актуальному звіті експерти не змінювали оцінки щодо попиту на нафту загалом, зберігши їх: для 2024 року - на рівні 103,84 млн б/д, для 2025 року - на рівні 105,14 млн б/д, для 2026 року - на рівні 106,52 млн б/д.
Оцінки світового попиту на нафту за кварталами поточного року зазнали незначних змін: тепер у I кварталі він оцінюється в 104,26 млн б/д (попередня оцінка - 104,29 млн б/д), у II - у 104,21 млн б/д (місяцем раніше - 104,15 млн б/д), у III - у 105,49 млн б/д (оцінка жовтня - 105,52 млн б/д), у IV - у 106,57 млн б/д (відповідає попередній оцінці). Символічні коригування прогнозів зумовлені отриманням фактичних даних про споживання в країнах ОЕСР і не-ОЕСР у перших трьох кварталах.
Очікується, що попит на нафту в країнах ОЕСР збільшиться на 130 тис. б/д, у країнах не-ОЕСР - на 1,17 млн б/д (відповідає оцінкам жовтня).
За попередніми даними за вересень, комерційні запаси нафти країн ОЕСР зросли до попереднього місяця на 6 млн барелів - до 2,845 млрд барелів. Це на 37,7 млн барелів вище, ніж за аналогічний місяць минулого року, але на 22,4 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 122,3 млн нижче за середній показник за 2015-2019 роки (референтний рівень для угоди країн ОПЕК+, які контролюють рівень комерційних запасів).
Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у вересні зросли до серпня на 1 млн барелів, до 1,331 млрд барелів, нафтопродуктів - на 5 млн барелів, до 1,513 млрд барелів.
