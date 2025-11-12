Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК+ у жовтні збільшила видобуток на 30 тис. б/д, була нижчою за план на 450 тис. б/д - дані ОПЕК
15:40 12.11.2025 |
Країни ОПЕК+, що беруть участь в угоді про обмеження нафтовидобутку, в жовтні збільшили його на 31 тис. барелів на добу порівняно з вереснем, але були на 450 тис. б/д нижчими за план, визначений квотами видобутку та компенсаціями раніше недоскорочених обсягів, - 37,578 млн б/д.
Як ідеться в щомісячному звіті ОПЕК, значно нижче за план видобувала знову Мексика (-304 тис. б/д), Азербайджан (-90 тис. б/д), а також Росія, яка наростила видобуток на 47 тис. б/д, але це було на 99 тис. б/д нижче від дозволеного їй рівня.
Казахстан, який з лютого перевищував встановлені обсяги на 300-400 тис. б/д щомісяця, у жовтні знизив видобуток на 155 тис. б/д і був вищим за дозволений рівень (з урахуванням необхідного обсягу компенсацій) на 178 тис. б/д.
Наразі змінюються лише квоти видобутку восьми країн ОПЕК+, які добровільно скорочують його до основних квот: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман. У вересні ці вісім країн закінчили повертати на ринок одне з обмежень - у 2,2 млн б/д. З жовтня вони почали повертати на ринок обмеження, спочатку прийняті до кінця 2026 року в 1,65 млн б/д. З жовтня їхні квоти було збільшено на 137 тис. б/д.
Іран, Венесуела і Лівія є членами ОПЕК+, але не беруть участі в скороченнях. Ці країни в жовтні знизили нафтовидобуток приблизно на 100 тис. б/д, істотніше за всіх Іран - на 66 тис. б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
|Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча – плівки НАБУ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 збереглася на рівні 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 57,54 грн/л
|Податкові надходження на ринку пального за 9 місяців зросли на 30% - Гетманцев
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|Британія виділяє 13 млн фунтів на ремонтні роботи в енергетичному секторі України
|ОПЕК знову зберегла прогнози зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. на рівні 1,3 млн б/д і 1,38 млн б/д
|ОПЕК+ у жовтні збільшила видобуток на 30 тис. б/д, була нижчою за план на 450 тис. б/д - дані ОПЕК
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики