Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЕК+ у жовтні збільшила видобуток на 30 тис. б/д, була нижчою за план на 450 тис. б/д - дані ОПЕК

 

Країни ОПЕК+, що беруть участь в угоді про обмеження нафтовидобутку, в жовтні збільшили його на 31 тис. барелів на добу порівняно з вереснем, але були на 450 тис. б/д нижчими за план, визначений квотами видобутку та компенсаціями раніше недоскорочених обсягів, - 37,578 млн б/д.

Як ідеться в щомісячному звіті ОПЕК, значно нижче за план видобувала знову Мексика (-304 тис. б/д), Азербайджан (-90 тис. б/д), а також Росія, яка наростила видобуток на 47 тис. б/д, але це було на 99 тис. б/д нижче від дозволеного їй рівня.

Казахстан, який з лютого перевищував встановлені обсяги на 300-400 тис. б/д щомісяця, у жовтні знизив видобуток на 155 тис. б/д і був вищим за дозволений рівень (з урахуванням необхідного обсягу компенсацій) на 178 тис. б/д.

Наразі змінюються лише квоти видобутку восьми країн ОПЕК+, які добровільно скорочують його до основних квот: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман. У вересні ці вісім країн закінчили повертати на ринок одне з обмежень - у 2,2 млн б/д. З жовтня вони почали повертати на ринок обмеження, спочатку прийняті до кінця 2026 року в 1,65 млн б/д. З жовтня їхні квоти було збільшено на 137 тис. б/д.

Іран, Венесуела і Лівія є членами ОПЕК+, але не беруть участі в скороченнях. Ці країни в жовтні знизили нафтовидобуток приблизно на 100 тис. б/д, істотніше за всіх Іран - на 66 тис. б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес