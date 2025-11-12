ОПЕК+ у жовтні збільшила видобуток на 30 тис. б/д, була нижчою за план на 450 тис. б/д - дані ОПЕК

Країни ОПЕК+, що беруть участь в угоді про обмеження нафтовидобутку, в жовтні збільшили його на 31 тис. барелів на добу порівняно з вереснем, але були на 450 тис. б/д нижчими за план, визначений квотами видобутку та компенсаціями раніше недоскорочених обсягів, - 37,578 млн б/д.

Як ідеться в щомісячному звіті ОПЕК, значно нижче за план видобувала знову Мексика (-304 тис. б/д), Азербайджан (-90 тис. б/д), а також Росія, яка наростила видобуток на 47 тис. б/д, але це було на 99 тис. б/д нижче від дозволеного їй рівня.

Казахстан, який з лютого перевищував встановлені обсяги на 300-400 тис. б/д щомісяця, у жовтні знизив видобуток на 155 тис. б/д і був вищим за дозволений рівень (з урахуванням необхідного обсягу компенсацій) на 178 тис. б/д.

Наразі змінюються лише квоти видобутку восьми країн ОПЕК+, які добровільно скорочують його до основних квот: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман. У вересні ці вісім країн закінчили повертати на ринок одне з обмежень - у 2,2 млн б/д. З жовтня вони почали повертати на ринок обмеження, спочатку прийняті до кінця 2026 року в 1,65 млн б/д. З жовтня їхні квоти було збільшено на 137 тис. б/д.

Іран, Венесуела і Лівія є членами ОПЕК+, але не беруть участі в скороченнях. Ці країни в жовтні знизили нафтовидобуток приблизно на 100 тис. б/д, істотніше за всіх Іран - на 66 тис. б/д.