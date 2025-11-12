Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $64,6 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження вдень у середу.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:33 EET опускається на $0,58 (0,89%), до $64,58 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на зазначений час на $0,59 (0,97%), до $60,45 за барель.

У вівторок ціна Brent підвищилася на 1,7%, WTI - на 1,5% завдяки зростанню вартості продуктів нафтопереробки на побоюваннях щодо їхнього дефіциту, зокрема через санкції проти Росії.

"Можна припустити, що без сильної підтримки з боку ринку нафтопродуктів ціни на нафту зараз були б нижчими", - написав Тамаш Варга з PVM.

Тепер увага гравців поступово переключається на щомісячні прогнози ОПЕК і Міненерго США, які будуть опубліковані пізніше.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в середу спрогнозувало, що світовий попит на нафту й газ зростатиме до 2050 року. Раніше воно прогнозувало, що попит може сягнути піку в найближче десятиліття на тлі переходу на більш екологічні види палива.

Глобальний попит на нафту в 2050 році може досягти 113 млн барелів на добу, за оцінками МЕА.

Зниження цін на нафту стримується оптимізмом щодо швидкого відновлення роботи федерального уряду США, що може підтримати попит на паливо в найбільшій економіці світу, зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.