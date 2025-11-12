Ціни на газ тримаються за попит і курс

Динаміка середньої гуртової вартості LPG у жовтні-листопаді 2025 р., грн/т

Паливні компанії продовжують збільшувати постачання скрапленого газу, однак через зростання валютного курсу й високий попит ціни на продукт реагують слабко.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 4 по 11 листопада середня ціна на газ просіла на 110 грн/т, до 54 440 грн/т.

На приватному аукціоні Gazotrade за цей же період вартість зменшилася на 600 грн/т (55 100 грн/т).

Попри зростаючий імпорт, поки трейдери не фіксують профіциту. «Зараз зберігається баланс між попитом і пропозицією», - зазначив один з трейдерів.

Інший додав, що попит підтримують сушарки, але «за тиждень-два все зміниться».

Так, минулого тижня в країну заїхало 21,1 тис. т газу, що на 45% більше, ніж тижнем раніше. Приріст забезпечив південь. Наразі через погодні умови й зниження пропускної спроможності Суліни судна затримуються. Йдеться про обсяги «Данкор Трейду», «Газтріму» і «БРСМ-Нафти» (Monile).

«Через густий туман уже 2-3 дні човни стоять перед входом у канал», - розповів один зі споживачів газу.

Згідно з метеорологічними даними, на 12 листопада очікується сильний вітер і шторм, що відтермінує доставлення ще мінімум на два дні.

У останньої заходить і судно Boreas LPG, яке оминуло канал. Але, зі слів одного зі споживачів південного газу, пропозицій від «БРСМ» чути не було. Також трейдер не виходив з лотами на аукціон Української енергетичної біржі, де активно пропонував газ протягом минулого місяця.

У перших двох імпортерів ресурс весь продано. «Газтрім», якому належить частина обсягу з судна Orinda, везе суміш (537-540 кг/м3) з Aygaz. Свого часу трейдер пропонував пальне за 51 800 грн/т. Майже така ціна була на пропан з Nebbiolo у «Сентуріону», надходження якого планується на кінець цього тижня: 51 800-51 900 грн/т. Десь у той же час повинен надійти пропан з Єгипту у «Мартін Трейду», але вже за 52 400 грн/т.

Суміш (527 кг/м3) на напрямку можна придбати у «Вігазтрейду» за ціною минулого тижня 52 200 грн/т.

На думку деяких опитаних компаній, затримка на півдні стала причиною високої активності на торгах «Укрнафти» на Українській енергетичній біржі 11 листопада.

«Через затримки постачань на південь компанії страхують себе ресурсом внутрішніх виробників», - розповів один з учасників аукціону.

Середньозважена вартість газу «Укрнафти» на торгах з початкової 53 645 грн/т зросла до 54 473 грн/т. У центральних регіонах ціни становили 53 790-54 575 грн/т, що для столиці не так і дешево з урахуванням наявних пропозицій за 54 500-55 000 грн/т.

Висока густина газу виробника (555-556 грн/м3) була навіть плюсом через недостатню кількість бутану на ринку при наявних обсягах пропану.

«Бутану зараз не дуже вистачає. Його менше на всіх напрямках: MOL, OMV, Unipetrol пропонують менше, не вистачає ресурсу і в Польщі», - зазначили в одній із компаній з центрального регіону.

Як повідомляв enkorr, вільних обсягів для продажів газу у польських компаній небагато через підвищений попит на автогаз у святкові дні (День усіх Святих, День незалежності Польщі).

Традиційно для останніх тижнів ресурс «Укрнафти» у західних регіонах був одним з найдорожчих: залежно від базису середньозважена ціна дорівнювала 54 605-55 154 грн/т.

З урахуванням пропозицій кінця минулого тижня польський ресурс на українському кордоні коштує 52 338-55 066 грн/т (при валютному курсі на 11 листопада і густині 540 кг/м3). Водночас газ з ORLEN Lietuva - близько 52 438 грн/т (густина 530 кг/м3). У литовських трейдерів - 53 348-53 651 грн/т.

Але, як розповіли опитані компанії, литовський виробник цього тижня дав менше ресурсу, ніж минулого. З чуток, наступного тижня ситуація буде ще гіршою.

«Скоріше за все, завод ніяк не відновиться після ремонту», - припустив один з респондентів.

Загалом на захід надійшло 5,75 тис. т пального, що на 16% менше, ніж тижнем раніше. Це стримало ціну від зниження, на яке розраховували деякі компанії при появі ORLEN Lietuva.

А в деяких випадках навпаки. Наприклад, «Надєжда» 13 листопада анонсувала торги на УЕБ, де виставила 10 лотів за ціною 52 900 грн/т, що на 300 грн/т більше, ніж тижнем раніше.

Окрім того, 12 листопада проведе торги ще один виробник - «Укргазвидобування». Порівняно з минулим тижнем, компанія зменшила кількість запропонованих лотів (-24%), але покращила його якість на певних базисах. Стартова вартість газу 53 203 грн/т. Нагадаємо, однією з причин зниження ціни на минулому аукціоні була наявність у ресурсі сірки.