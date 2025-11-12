Авторизация

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування відновлення роботи уряду США

 

Ціни на нафту в середу, 12 листопада, майже не змінилися після зростання за підсумком попереднього дня на тлі очікувань щодо відновлення роботи уряду США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 8 центів, або 0,12%, до 65,08 долара США за барель після зростання на 1,7% у вівторок.

Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 7 центів, або 0,11%, до 60,97 долара США за барель після зростання на 1,5% на попередній сесії.

Зазначається, що Палата представників США, де законодавці-республіканці мають більшість, планує проголосувати в середу за законопроєкт, який вже схвалений Сенатом, щоб відновити фінансування державних установ країни до 30 січня.

Аналітик нафтового ринку від компанії IG Тоні Сікамор вважає, що відновлення роботи уряду США підвищить довіру споживачів та економічну активність, стимулюючи попит на сиру нафту.

Припинення шатдауну у США, який лише за останні кілька днів зірвав десятки тисяч рейсів, також може привести до відновлення подорожей та споживання авіаційного палива напередодні майбутнього святкового сезону.

Щодо пропозиції нафти, то наслідки санкцій США проти двох найбільших російських виробників нафти, Лукойлу та Роснефти, ще більше підтримують ціни.
 

