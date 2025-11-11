Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель
14:09 11.11.2025 |
Ціни на нафту почали слабо зростати вдень у вівторок.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:23 EET піднімається на $0,34 (0,53%), до $64,4 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,29 (0,48%), до $60,42 за барель.
Як повідомлялося, у понеділок американський Сенат схвалив тимчасовий законопроєкт, що відновлює фінансування уряду. Тепер законопроект надійде на розгляд Палати представників, яка може ухвалити його в середу. Таким чином, рекордний за тривалістю шатдаун у США може завершитися вже цього тижня.
Відновлення роботи уряду може підтримати попит на пальне в економіці загалом і авіапальне зокрема. Раніше в країні було скасовано безліч авіарейсів через брак диспетчерів.
Тим часом "ЛУКОЙЛ" оголосив про форс-мажорні обставини на іракському нафтовому родовищі Західна Курна-2 після того, як західні санкції щодо російської нафтової компанії ускладнили її діяльність, написало агентство Reuters із посиланням на чотири обізнані джерела.
"Нові американські санкції щодо провідних російських нафтових компаній і експортерів чинять тиск на експорт нафтопродуктів, - зазначив Тамаш Варга з PVM. - У результаті ціни на мазут, дизпальне і бензин рухаються у зворотному напрямі від нафтових котирувань".
Пізніше цього тижня будуть опубліковані доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК щодо нафтового ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пільги зі сплати мита у жовтні склали 43,4% від суми надходжень до бюджету
|Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження
|3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків
|Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року
|Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії