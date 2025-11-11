Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель

Ціни на нафту почали слабо зростати вдень у вівторок.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:23 EET піднімається на $0,34 (0,53%), до $64,4 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,29 (0,48%), до $60,42 за барель.

Як повідомлялося, у понеділок американський Сенат схвалив тимчасовий законопроєкт, що відновлює фінансування уряду. Тепер законопроект надійде на розгляд Палати представників, яка може ухвалити його в середу. Таким чином, рекордний за тривалістю шатдаун у США може завершитися вже цього тижня.

Відновлення роботи уряду може підтримати попит на пальне в економіці загалом і авіапальне зокрема. Раніше в країні було скасовано безліч авіарейсів через брак диспетчерів.

Тим часом "ЛУКОЙЛ" оголосив про форс-мажорні обставини на іракському нафтовому родовищі Західна Курна-2 після того, як західні санкції щодо російської нафтової компанії ускладнили її діяльність, написало агентство Reuters із посиланням на чотири обізнані джерела.

"Нові американські санкції щодо провідних російських нафтових компаній і експортерів чинять тиск на експорт нафтопродуктів, - зазначив Тамаш Варга з PVM. - У результаті ціни на мазут, дизпальне і бензин рухаються у зворотному напрямі від нафтових котирувань".

Пізніше цього тижня будуть опубліковані доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК щодо нафтового ринку.