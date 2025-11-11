Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель

 

Ціни на нафту почали слабо зростати вдень у вівторок.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:23 EET піднімається на $0,34 (0,53%), до $64,4 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,29 (0,48%), до $60,42 за барель.

Як повідомлялося, у понеділок американський Сенат схвалив тимчасовий законопроєкт, що відновлює фінансування уряду. Тепер законопроект надійде на розгляд Палати представників, яка може ухвалити його в середу. Таким чином, рекордний за тривалістю шатдаун у США може завершитися вже цього тижня.

Відновлення роботи уряду може підтримати попит на пальне в економіці загалом і авіапальне зокрема. Раніше в країні було скасовано безліч авіарейсів через брак диспетчерів.

Тим часом "ЛУКОЙЛ" оголосив про форс-мажорні обставини на іракському нафтовому родовищі Західна Курна-2 після того, як західні санкції щодо російської нафтової компанії ускладнили її діяльність, написало агентство Reuters із посиланням на чотири обізнані джерела.

"Нові американські санкції щодо провідних російських нафтових компаній і експортерів чинять тиск на експорт нафтопродуктів, - зазначив Тамаш Варга з PVM. - У результаті ціни на мазут, дизпальне і бензин рухаються у зворотному напрямі від нафтових котирувань".

Пізніше цього тижня будуть опубліковані доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК щодо нафтового ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес