Нафта подешевшала через побоювання щодо надлишку пропозиції та ризик санкцій

Ціни на нафту впали на азіатських торгах у вівторок, оскільки побоювання щодо надлишку пропозиції переважали невизначеність щодо впливу санкцій США на російські нафтові гіганти «Роснефть» і «Лукойл» та оптимізм щодо прогресу у відновленні роботи уряду США.

О 06:26 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 12 центів, або 0,2%, до 63,94 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate коштувала 59,99 долара за барель, подешевшавши на 14 центів, або 0,2%.

Обидва бенчмарки подорожчали приблизно на 40 центів під час попередньої сесії.

Найдовше закриття уряду в історії США може закінчитися цього тижня після того, як Сенат схвалив компроміс, який відновить федеральне фінансування. Угода тепер передається до Палати представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би прийняти її вже в середу.

Хоча прогрес у напрямку відновлення роботи уряду сприяв загальному піднесенню ринків, побоювання щодо надлишку пропозиції нафти стримують зростання цін на нафту.

«У міру зростання виробництва ОПЕК глобальний баланс нафти набуває все більш песимістичного відтінку з боку пропозиції, оскільки попит продовжує знижуватися у поєднанні зі сповільненням економічного зростання в основних країнах-споживачах нафти», - зазначили в аналітичній записці аналітики енергетичної консалтингової компанії Ritterbusch and Associates.

Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася збільшити грудневі цілі видобутку на 137 000 барелів на добу, як і в жовтні та листопаді. Вона також погодилася на паузу в збільшенні видобутку в першому кварталі наступного року.

Хоча надлишок нафти, спричинений зростанням поставок ОПЕК, змусив інвесторів ставитися до ринку все більш песимістично в останні тижні, санкції США також залишаються в центрі уваги, зазначили аналітики ANZ у вівторок, посилаючись на останні заходи президента Дональда Трампа, спрямовані проти російських нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл».

Джерела повідомили Reuters у понеділок, що «Лукойл» оголосив форс-мажор на своєму іракському нафтовому родовищі, а Болгарія готова конфіскувати його нафтопереробний завод у Бургасі. Форс-мажор на родовищі West Qurna-2 в Іраку є найбільшим наслідком санкцій, введених минулого місяця.

Аналітики зазначають, що в інших регіонах обсяг нафти, що зберігається на суднах в азіатських водах, за останні тижні подвоївся після того, як посилення західних санкцій вплинуло на експорт до Китаю та Індії, а обмеження імпортних квот стримало попит з боку незалежних китайських нафтопереробних заводів. Деякі нафтопереробні заводи в Китаї та Індії перейшли на закупівлю нафти з Близького Сходу та інших регіонів.

Однією з потенційних загроз для песимістичного прогнозу щодо нафти «є те, наскільки Китай продовжуватиме заготовляти російські поставки у стратегічні запаси, і чи піддасться Індія пропозиціям Трампа відкласти подальші закупівлі у Росії», додав Ріттербуш.