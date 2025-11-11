Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 коп. до 58,44 грн/л, на дизельне пальне - на 81 коп. до 57,32 грн/л

У жовтні-2025 базова інфляція впала до 0,6% з 1,3% у вересні. Але з урахуванням того, що в жовтні-2024 вона становила 1,3%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 10,2% з 11% за підсумками вересня.