Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 коп. до 58,44 грн/л, на дизельне пальне - на 81 коп. до 57,32 грн/л
15:52 10.11.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,32 грн/л (здорожчав на 75 коп.); бензин марки А-95 - 58,44 грн/л (здорожчав на 5 коп.); бензин марки А-92 - 56,72 грн/л (здешевшав на 4 коп.); дизельне пальне - 57,32 грн/л (здорожчало на 81 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,35 грн/л, тобто на рівні минулого четверга.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,99 грн/л; дизпальне - 52,72 грн/л; автогаз - 32,67 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 57,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
ТОП-НОВИНИ
