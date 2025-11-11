Авторизация

Ціни на нафту опустилися з внутрішньоденних максимумів, Brent на рівні $63,8 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі в понеділок, але опустилися з внутрішньоденних максимумів.

Підтримку ринку надають надії на завершення шатдауну в США, що триває вже 40-й день. Американський Сенат зробив важливий крок до відновлення фінансування федерального уряду, схваливши процедурний захід, який має покласти край шатдауну. Для схвалення було потрібно 60 голосів законодавців, і він був підтриманий, зокрема, вісьмома демократами.

Сенату належить схвалити законопроєкт, раніше ухвалений Палатою представників, але з урахуванням узгоджених змін. Після цього його знову буде відправлено на розгляд нижньої палати Конгресу США.

"Ця угода підтримала фондові ринки і ціни на нафту, - зазначає аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Питання в тому, чи змінює це негативні тенденції на нафтовому ринку".

Шатдаун уже призвів до скасування і відтермінування тисяч авіарейсів у США, у зв'язку з чим, експерти побоюються зниження попиту на авіаційне паливо.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 к.ч. становить $63,8 за барель, що на $0,17 (0,27%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,18 (0,3%), до $59,93 за барель.

Цього тижня інвестори очікують доповідей Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК щодо нафтового ринку.

Крім того, в центрі уваги трейдерів залишається ситуація з американськими санкціями щодо російського енергетичного сектора. У п'ятницю стало відомо, що Вашингтон погодився вивести з-під санкцій постачання російських енергоносіїв до Угорщини трубопроводами "Дружба" і "Турецький потік". Про це повідомив прем'єр-міністр республіки Віктор Орбан за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

