НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $63,9 за барель

 

Ціни на нафту продовжують підніматися вдень у четвер, відновлюючись після спаду за підсумками двох попередніх сесій.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:24 EET піднімається на $0,39 (0,61%), до $63,91 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,43 (0,72%), до $60,03 за барель.

Напередодні Brent впала в ціні на 1,4%, WTI - на 1,6% на даних про зростання запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на максимальні з липня 5,2 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували підйом лише на 600 тис. барелів, за даними Trading Economics.

Водночас товарні запаси бензину на тижні, що завершився 31 жовтня, знизилися на 4,73 млн барелів й оновили трирічний мінімум.

Також учасники ринку стежать за нарощуванням поставок нафти з країн ОПЕК+ і впливом санкцій на експорт російської нафти.

"Бачимо деякий вплив санкцій на ціни, але не дуже великий, - зазначив Хорхе Монтепеке з Onyx Capital Group. - Ринок усе ще не впевнений, що санкції матимуть якісь наслідки".

Тим часом Саудівська Аравія в грудні планує різко знизити ціни на нафту для азійських покупців. Основний сорт, що поставляється в Азію (Arab Light), подешевшає на $1,2 за барель. Ціни на всі сорти нафти для США зменшаться на $0,5 за барель, для Північно-Західної Європи та Середземномор'я - не зміняться.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

