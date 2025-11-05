Фінансові новини
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,33 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 5 коп. до 56,46 грн/л
17:55 05.11.2025
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,31 грн/л (здешевшало на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,33 грн/л (здешевшало на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,72 грн/л (здешевшало на 6 коп.); дизельне пальне - 56,46 грн/л (здорожчало на 5 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,34 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,99 грн/л; дизпальне - 51,88 грн/л; автогаз - 32,65 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 57,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
