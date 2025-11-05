Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent торгується біля $64,7 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у середу на сигналах про скорочення запасів продуктів нафтопереробки в США за підсумками минулого тижня.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:15 EET піднімається на $0,26 (0,4%), до $64,7 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,29 (0,48%), до $60,85 за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 6,5 млн барелів - максимально з кінця липня поточного року. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували скорочення на 2,4 млн барелів.

Водночас резерви бензину й дистилятів упали, відповідно, на 5,65 млн і 2,46 млн барелів відповідно.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти буде оприлюднено в середу о 17:30 кч.

Учасники ринку також продовжують оцінювати ситуацію з поставками палива з країн ОПЕК+. У неділю вісім країн ОПЕК+ ухвалили рішення підвищити квоти на видобуток нафти в грудні на 137 тис. барелів на добу (б/д) - такими самими темпами, як у жовтні та листопаді. Водночас вони заявили, що візьмуть паузу в нарощуванні квот на перший квартал 2026 року.

"Нині на ринку нафти діє кілька різноспрямованих факторів, які утримують котирування у вузькому діапазоні", - зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. Серед таких факторів він відзначив рівень запасів палива в США, дії ОПЕК+ і санкції щодо РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

