Нафта перейшла до зниження, Brent торгується на рівні $64,5 за барель

 

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у понеділок, учасники ринку оцінюють підсумки засідання ОПЕК+, що відбулося в минулі вихідні.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:27 EET знижується на $0,31 (0,48%), до $64,46 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,33 (0,54%), до $60,65 за барель.

За минулий місяць Brent подешевшала на 2,6%, WTI - на 2% на побоюваннях надлишку пропозиції через збільшення видобутку ОПЕК+ при сигналах зниження попиту.

Минулими вихідними вісім країн ОПЕК+ ухвалили рішення підвищити квоти на видобуток нафти в грудні на 137 тис. барелів на добу (б/д) - такими ж темпами, як у листопаді та жовтні. Водночас вони заявили, що візьмуть паузу в нарощуванні квот на перший квартал 2026 року.

"Це визнання з боку групи того, що наступного року ринок може зіткнутися зі значним надлишком пропозиції, пік якого припаде на початок року", - говорить аналітик ING Groep Воррен Паттерсон.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на шість і становила 414 од. Кількість газових бурових збільшилася на чотири і досягла 125 од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

