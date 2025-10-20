Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 5 коп. до 58,69 грн/л, на дизельне пальне - на 4 коп. до 55,85 грн/л
14:41 20.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,43 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 58,69 грн/л (здешевшав на 5 коп.); бензин марки А-92 - 57,25 грн/л; дизельне пальне - 55,85 грн/л (здешевшало на 4 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,44 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно із попереднім робочим днем - 17 жовтня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,96 грн/л; дизпальне - 50,56 грн/л; автогаз - 32,6 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС пропонують новий план для розблокування вступу України та інших: приєднатися без повного права голосу — FT
|В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%
|Падіння виробництва агропродукції за 9 міс.-2025 прискорилося до 14% - Держстат
|Фонд держмайна знову виставляє на продаж 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату
|Україна вже експортувала понад 8 мільйонів тонн зерна
|Уряд виділив ₴6 мільярдів із резервного фонду на захист критичної інфраструктури
|Промисловість і торгівля забезпечили третину податкових надходжень
Бізнес
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох