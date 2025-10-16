Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 20:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,75 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,91 грн/л
18:07 16.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,45 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,75 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 57,25 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизельне пальне - 55,91 грн/л (здорожчало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,46 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,76 грн/л; автогаз - 32,62 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
|Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
|Укренерго анонсувало графіки відключень для промисловості: ситуація складна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,75 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,91 грн/л
|Євросоюз збільшив безмитні квоти для України: зростання від 33% до 483%
|Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у серпні зросли на 5,4% - Держстат
|Промвиробництво в Україні у серпні зросло на 0,5%, за 8 міс. скоротилося на 2,5% - Держстат
|Bank of America: вартість нафти Brent може впасти нижче $50 за барель
|Марченко: Важливо, щоб «репараційний кредит» був безумовним для України
|Глава фондового регулятора запропонував провести «народні IPO» держкомпаній
Бізнес
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів