Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - на 8 коп. до 55,93 грн/л
19:19 13.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,48 грн/л (здорожчав на 18 коп.); бензин марки А-95 - 58,78 грн/л (здорожчав на 8 коп.); бензин марки А-92 - 57,18 грн/л (здорожчав на 35 коп.); дизельне пальне - 55,93 грн/л (здорожчало на 8 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,46 грн/л, що на 2 коп. більше порівняно із попереднім робочим днем - 10 жовтня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,96 грн/л; дизпальне - 50,66 грн/л; автогаз - 32,58 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
|Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку
|Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації
|Українці від початку року сплатили ₴33,8 мільярда земельного податку
|Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ