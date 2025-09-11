МЕА підвищило прогноз зростання світових поставок нафти у 2025 і 2026рр на 200 тис. б/д

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило свої оцінки щодо зростання світових поставок нафти в 2025 і 2026 роках на 200 тис. б/д, випливає з даних щомісячного звіту організації.

"Зростання світового видобутку нафти цього року тепер прогнозується на 2,7 млн б/д, до 105,8 млн б/д, а наступного року - на 2,1 млн б/д, до 107,9 млн б/д", - повідомляється у звіті.

Місяцем раніше агентство прогнозувало зростання пропозиції у 2025 році на 2,5 млн б/д, у 2026-му - ще на 1,9 млн б/д.

За оцінкою аналітиків, збільшення поставок з боку учасників ОПЕК+ становитиме 1,3 млн б/д у поточному році та 1 млн б/д у наступному; з боку держав, які не входять до альянсу, - 1,4 млн б/д та 1 млн б/д відповідно, чому сприятиме зростання видобутку нафти в Канаді та на шельфі США, Бразилії та Гаяни.

МЕА зазначає, що в серпні світова пропозиція нафти досягла рекордних у місячному обчисленні 106,9 млн б/д. Це сталося на тлі тривалого нарощування видобутку з боку країн ОПЕК+, тоді як виробництво поза альянсом коливалося поблизу максимумів.

З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,87 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 1,9 млн б/д.

У 2026 році МЕА очікує попит на нафту у світі на рівні 104,57 млн б/д. Таким чином, наступного року профіцит може перевищити 3,3 млн б/д.

