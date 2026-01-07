19 нових експортних ринків: Україна розширила агроекспорт у 2025 році

Україна у 2025 році розширила географію експорту вітчизняної аграрної продукції, відкривши 19 нових ринків збуту.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Упродовж 2025 року завдяки послідовній та злагодженій роботі фахівців Держпродспоживслужби, Міністерства закордонних справ України, Мінекономіки та закордонних дипломатичних установ України було відкрито 19 нових ринків для експорту української аграрної продукції», - зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

У відомстві зауважили, що розширення експортної географії не лише створює додаткові можливості для розвитку економіки, а й підтверджує ефективність державного контролю та спроможніть України залишатися надійним торговельним партнером навіть в умовах війни.

Упродовж минулого року були відкриті нові ринки для продукції тваринного походження нехарчового призначення та кормів, зокрема в Молдові, Туреччині, Чилі, Боснії і Герцеговині та В'єтнамі. Йдеться про корми для домашніх тварин, кормові жири, перероблені протеїни тваринного походження, а також молоко та молочні продукти, не призначені для споживання людиною.

Торік було відкрито доступ для постачань яєць та яєчних продуктів до Албанії, Малайзії та Канади. Також розширено можливості експорту молока та молочних продуктів для споживання людиною, зокрема на ринок Малайзії.

Українська продукція птахівництва отримала доступ до ринкім Султанату Оман та Грузії, де дозволено постачання м'яса, субпродуктів і готових до споживання композитних продуктів із м'яса птиці. У сфері рибного господарства у 2025 році було відкрито ринок Китаю для українських водних продуктів дикого вилову та морських ссавців.

Крім того, іноземні партнери виявили інтерес до української продукції з високою доданою вартістю, зокрема, перероблених харчових продуктів, експорт яких дозволено до Кувейту. Нові можливості з'явилися й для виробників продукції рослинного походження. Торік Україна отримала доступ до ринку Китаю для експорту гороху та до ринку Канади для постачання яблук.

У Держпродспоживслужбі запевнили, що надалі продовжуватимуть роботу з розширення доступу української продукції до світових ринків, забезпечуючи високі стандарти безпечності, якості та довіри до українського виробника.