Змінився рівень доходу сім’ї, що дає право на пільги в Україні

В Україні з 1 січня 2026 року через підвищення прожиткового мінімуму змінився розмір сукупного доходу сім'ї, який дає право на пільгу.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, чинного на 1 січня звітного податкового року (з 1 січня 2026 року - 3 328 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660 грн.

"Тобто в 2026 році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається з урахуванням доходів, можуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких у розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн. Якщо дохід сім'ї пільговика перевищує дохід, що дає право на пільгу, людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії", - пояснили в Пенсійному фонді.

Там нагадали, що без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються: учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць України.