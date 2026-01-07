Фінансові новини
За рік число резидентів «Дія.Сіtу» подвоїлося, повідомляє Мінцифри
14:44 07.01.2026 |
До спеціального податкового режиму "Дія.Сіtу" приєдналося вже понад 3 тис. компаній.
Як повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає з кожним роком.
Федоров, підбиваючи підсумки року, зазначив, що кількість резидентів "Дія.City" станом на грудень 2025 року становила 3,4 тис., тоді як у грудні 2024 року їх було близько 1,5 тис.
Окрім того, він відзначив, що defense tech - це новий важливий фокус українських підприємців.
"Допомагаємо їм зростати та досягати глобального рівня, а до "Дія.Сіtу" вже долучаються найбільші оборонні компанії світу. Інвестиції - ще один важливий трек. Міжнародні фонди готові інвестувати мільйони доларів в український бізнес навіть у час війни - це сигнал високої довіри та потенціалу української екосистеми", - наголосив Федоров.
