За рік число резидентів «Дія.Сіtу» подвоїлося, повідомляє Мінцифри

14:44 07.01.2026 |

Економіка

До спеціального податкового режиму "Дія.Сіtу" приєдналося вже понад 3 тис. компаній.

Як повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає з кожним роком.

Федоров, підбиваючи підсумки року, зазначив, що кількість резидентів "Дія.City" станом на грудень 2025 року становила 3,4 тис., тоді як у грудні 2024 року їх було близько 1,5 тис.

Окрім того, він відзначив, що defense tech - це новий важливий фокус українських підприємців.

"Допомагаємо їм зростати та досягати глобального рівня, а до "Дія.Сіtу" вже долучаються найбільші оборонні компанії світу. Інвестиції - ще один важливий трек. Міжнародні фонди готові інвестувати мільйони доларів в український бізнес навіть у час війни - це сигнал високої довіри та потенціалу української екосистеми", - наголосив Федоров. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

