За рік число резидентів «Дія.Сіtу» подвоїлося, повідомляє Мінцифри

До спеціального податкового режиму "Дія.Сіtу" приєдналося вже понад 3 тис. компаній.

Як повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає з кожним роком.

Федоров, підбиваючи підсумки року, зазначив, що кількість резидентів "Дія.City" станом на грудень 2025 року становила 3,4 тис., тоді як у грудні 2024 року їх було близько 1,5 тис.

Окрім того, він відзначив, що defense tech - це новий важливий фокус українських підприємців.