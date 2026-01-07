Авторизация

Експорт ІТ-послуг за 11 місяців наблизився до $6 млрд

15:28 07.01.2026 |

Економіка

Експорт ІТ-послуг за 11 місяців наблизився до $6 млрдЗа 11 місяців 2025 року 5,97 млрд доларів заробила Україна на експорті ІТ-послуг. Це на 2,4% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.

"Втім сказати, що айті переживає свій розквіт: не можна: це все ще на 3% менше, ніж у 2021, та майже на 10% менше, ніж у піковому 2022 році", - зазначають експерти.

За їхніми підрахунками, щомісяця експорт ІТ-послуг приносить, в середньому, 543 млн доларів. Для порівняння, середній місячний показник становив 612 млн у 2022-му.

Йдеться, що наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг. Якщо порівнювати з усім експортом країни (і товарами, і послугами), то на ІТ припадає 12% загального обсягу.

Водночас експорт послуг за рік зменшився на 9% - до 14,33 млрд доларів. Загальний експорт товарів і послуг також знизився - на 5% - до 49,21 млрд доларів.

За матеріалами: Економічна правда
 

