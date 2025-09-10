Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
EIA підвищило прогноз середньої ціни Brent у 2025 р. до $67,8/бар., але чекає на падіння котирувань у міру зростання світових запасів
11:36 10.09.2025 |
Міненерго США символічно підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік: з $67,22 до $67,8 за барель, випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.
Прогноз на 2026 рік не зазнав змін - $51,43 за барель.
За оцінкою відомства, середня ціна Brent у серпні становила $68 за барель. Водночас у найближчій перспективі аналітики EIA очікують зниження котирувань: до $59 за барель у середньому в четвертому кварталі і до $50 за барель на початку 2026 року.
"Прогноз цін обумовлений значним нарощуванням запасів нафти в міру збільшення видобутку членами ОПЕК+. Ми очікуємо, що світові запаси нафти в середньому збільшуватимуться більш ніж на 2 млн б/д з третього кварталу 2025 року до першого кварталу 2026-го. Ми очікуємо, що низькі ціни на нафту на початку 2026 року призведуть до скорочення постачань як з боку ОПЕК+, так і деяких країн, які не входять до ОПЕК, що стримає нарощування запасів пізніше 2026 року", - йдеться у звіті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Промислове виробництво в Україні продовжує падати: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 55,92 грн/л
|Ризик-орієнтовний підхід впроваджується в усіх сферах податкового контролю – ДПС
|На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію
|Ціни на нафту зберігають досягнуті позиції, Brent торгується близько $67 за барель
|В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр