EIA підвищило прогноз середньої ціни Brent у 2025 р. до $67,8/бар., але чекає на падіння котирувань у міру зростання світових запасів

Міненерго США символічно підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік: з $67,22 до $67,8 за барель, випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.

Прогноз на 2026 рік не зазнав змін - $51,43 за барель.

За оцінкою відомства, середня ціна Brent у серпні становила $68 за барель. Водночас у найближчій перспективі аналітики EIA очікують зниження котирувань: до $59 за барель у середньому в четвертому кварталі і до $50 за барель на початку 2026 року.

"Прогноз цін обумовлений значним нарощуванням запасів нафти в міру збільшення видобутку членами ОПЕК+. Ми очікуємо, що світові запаси нафти в середньому збільшуватимуться більш ніж на 2 млн б/д з третього кварталу 2025 року до першого кварталу 2026-го. Ми очікуємо, що низькі ціни на нафту на початку 2026 року призведуть до скорочення постачань як з боку ОПЕК+, так і деяких країн, які не входять до ОПЕК, що стримає нарощування запасів пізніше 2026 року", - йдеться у звіті.