Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,92 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,02% до 56,06 грн/л

В Україні ціни на квартири продовжують поступово йти вгору: у другому кварталі 2025 року ціни на житло були на 14,9% вищими, ніж рік тому. Зокрема, на первинному ринку ціни на житло зросли на 16,7%, а на вторинному - на 14,8%.