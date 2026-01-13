Україна з лютого вироблятиме 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць — Шмигаль

Виробництво дронів-перехоплювачів Octopus з лютого досягне 1000 одиниць на місяць. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережі X.

"Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення наших спроможностей відбивати російський терор. З лютого виходимо на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць", - написав він після зустрічі з британським міністром оборони Джоном Гілі.

У п'ятницю вони підписали у Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства між країнами в оборонній сфері.



