Україна з лютого вироблятиме 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць — Шмигаль

09:43 12.01.2026 |

Економіка

Виробництво дронів-перехоплювачів Octopus з лютого досягне 1000 одиниць на місяць. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережі X.

"Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення наших спроможностей відбивати російський терор. З лютого виходимо на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць", - написав він після зустрічі з британським міністром оборони Джоном Гілі.

У п'ятницю вони підписали у Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства між країнами в оборонній сфері.


За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

