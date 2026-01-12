Фінансові новини
12.01.26
09:19
- RSS
- мапа сайту
Україна наростила переробку олійних до рекордних показників за останні роки
08:50 12.01.2026 |
Після запровадження соєво-ріпакових змін в Україні зросло завантаження переробних потужностей, а переробка олійних культур вийшла на максимальний рівень за останні роки.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ із посиланням на Мінекономіки.
За словами міністра, ухвалені зміни були спрямовані на те, щоб забезпечити переробну галузь стабільним і прогнозованим ресурсом. Ринок, за його оцінкою, відреагував саме так, як і передбачалося логікою регулювання.
«З погляду стимулювання переробки ефект є - і він вимірюваний. Завантаження потужностей зросло, переробка олійних наразі перебуває на максимальному рівні за останні роки <...> Мінекономіки будує політику, коли культури, вирощені в Україні, вигідніше переробляти тут, ніж експортувати. І, відповідно, надалі вже експортувати продукцію переробки», - зазначив Соболев.
Він також підкреслив, що зараз немає потреби у додатковому стимулюванні саме для виробництва сої та ріпаку. У 2025 році намолочено 8 млн тонн цих культур, тоді як у 2021-му - 6,4 млн тонн, що свідчить про зростання виробництва без додаткових програм.
Запровадження аналогічних мит для інших культур наразі не планується, запевнив Соболев, оскільки дисбалансів на відповідних ринках немає.
Водночас значний потенціал до розвитку переробки мають такі культури як льон, промислові коноплі, горох. Зокрема, потужності з переробки промислових конопель і виробництва біоклею з гороху будуються в індустріальних парках.
Уряд, зі свого боку, підтримує виробників відповідними ініціативами в межах політики «Зроблено в Україні», серед яких підтримка проєктів зі значними інвестиціями, індустріальні парки, «Доступні кредити 5-7-9%», продукти Експортно-кредитного агентства тощо.
Окрему увагу в Мінекономіки приділяють імплементації законодавчих змін. Після ухвалення рішень щодо експортного мита на сою та ріпак уряд затвердив підзаконну базу, яка визначає порядок підтвердження права на звільнення від мита та процедури верифікації.
Соболев зауважив, що фокусом уваги на 2026 рік є забезпечення єдиної та прозорої практики для всіх учасників ринку, мінімізація транзакційних бар'єрів для добросовісних виробників і запобігання зловживанням.
Для цього виробники реєструються в Державному аграрному реєстрі, подають дані про посівні площі та обсяги врожаю. На основі цих даних формується перелік, який використовується у процедурі підтвердження права на пільгу.
