Фінансові новини
- |
- 12.01.26
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна у 2025 році експортувала 464 тис. тонн цукру на $222 млн
09:03 12.01.2026 |
У 2025 році Україна експортувала 463 700 тонн цукру на загальну суму $222 мільйони. Обмеження на постачання до Європейського Союзу призвели до суттєвого скорочення загальних обсягів експорту. Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".
Структура експортних постачань українського цукру зазнала змін протягом минулого року. Якщо у 2024 році співвідношення між світовими ринками та ЄС становило 60% до 40% відповідно, то в 2025-му ситуація змінилася: 73% експортованого обсягу було спрямовано на світовий ринок і лише 27% - до країн Європейського Союзу.
Ліван очолив список найбільших імпортерів, купивши 15% усього українського експорту. Болгарія посіла друге місце з 14% частки. Північна Македонія забезпечила 8% постачань. Лівія - 7%, тоді як Сирія та Туреччина купили по 6% експортованого цукру.
Голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська прокоментувала ситуацію: "У 2025 році галузь зберегла високу експортну активність, попри скорочення обсягів постачань на зовнішні ринки на 38% у порівнянні з 2024 роком, коли було встановлено історичний рекорд експорту цукру з України - 746 000 тонн".
Ключовим чинником зниження обсягів стало запровадження обмежень на експорт українського цукру до країн Європейського Союзу.
"У результаті експорт до ЄС у 2025 році скоротився на 59% порівняно з попереднім роком і склав 123 000 тонн", - підкреслила Кавушевська.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна у 2025 році експортувала 464 тис. тонн цукру на $222 млн
|Україна наростила переробку олійних до рекордних показників за останні роки
|Провідні компанії — Chevron, Vitol та Trafigura — змагаються за продаж венесуельської нафти
|Українські перевізники отримали доступ до 35 країн у рамках «транспортного безвізу»
|Кабмін звільнив голову Держгеонадр
|Нафта дорожчає через побоювання перебоїв у поставках із Венесуели та Ірану
Бізнес
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю