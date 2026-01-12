Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у 2025 році експортувала 464 тис. тонн цукру на $222 млн

09:03 12.01.2026 |

Новини АПК

У 2025 році Україна експортувала 463 700 тонн цукру на загальну суму $222 мільйони. Обмеження на постачання до Європейського Союзу призвели до суттєвого скорочення загальних обсягів експорту. Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Структура експортних постачань українського цукру зазнала змін протягом минулого року. Якщо у 2024 році співвідношення між світовими ринками та ЄС становило 60% до 40% відповідно, то в 2025-му ситуація змінилася: 73% експортованого обсягу було спрямовано на світовий ринок і лише 27% - до країн Європейського Союзу.

Ліван очолив список найбільших імпортерів, купивши 15% усього українського експорту. Болгарія посіла друге місце з 14% частки. Північна Македонія забезпечила 8% постачань. Лівія - 7%, тоді як Сирія та Туреччина купили по 6% експортованого цукру.

Голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська прокоментувала ситуацію: "У 2025 році галузь зберегла високу експортну активність, попри скорочення обсягів постачань на зовнішні ринки на 38% у порівнянні з 2024 роком, коли було встановлено історичний рекорд експорту цукру з України - 746 000 тонн".

Ключовим чинником зниження обсягів стало запровадження обмежень на експорт українського цукру до країн Європейського Союзу.

"У результаті експорт до ЄС у 2025 році скоротився на 59% порівняно з попереднім роком і склав 123 000 тонн", - підкреслила Кавушевська.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

