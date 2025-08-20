Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 17:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $66,5 за барель
14:31 20.08.2025 |
Підйом нафтових котирувань посилився вдень у середу завдяки сигналам про скорочення комерційних запасів нафти в США за підсумками минулого тижня.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:58 к.ч. піднімається на $0,71 (1,08%), до $66,50 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,65 (1,04%), до $63 за барель. Вересневі ф'ючерси торгуються останній день, активніший жовтневий контракт зростає в ціні на $0,73 (1,18%), до $62,50 за барель.
Напередодні нафта подешевшала на понад 1% на повідомленнях про підготовку тристоронніх переговорів лідерів США, РФ і України, під час яких сторони спробують врегулювати російсько-українське питання.
ЗМІ повідомляють, що переговори можуть відбутися в Будапешті. Агентство Bloomberg напередодні написало, що президент США Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який, за інформацією джерел, висловив зацікавленість у проведенні зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського на території Угорщини.
При цьому багато учасників ринку та аналітиків сумніваються в тому, що Росії та Україні вдасться найближчим часом досягти угоди про перемир'я. У такому разі санкції щодо російської нафти, які обмежують пропозицію на світовому ринку, збережуться.
"Імовірність швидкого вирішення конфлікту видається невисокою", - написав старший аналітик ANZ Деніел Хайнс.
Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 2,4 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Розлогіші дані надасть міністерство енергетики пізніше в середу, о 17:30 к. ч, і аналітики в середньому прогнозують, що вони вкажуть на скорочення запасів нафти на 800 тис. барелів.
"Сьогодні нафта падає, а завтра зростає, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Звіт API був позитивним, і мені здається, що частково підйом котирувань викликаний саме цим".
Крім того, BP повідомила, що повені в штаті Індіана позначилися на роботі НПЗ компанії потужністю 440 тис. барелів на добу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зростання цін на житло в Україні прискорилося до 15% за рік, – Держстат
|Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,92 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,02% до 56,06 грн/л
|Урожай зерна впаде на 3%, олійних культур – на 11%: прогноз аграріїв
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|Профільний комітет Ради не підтримав ініціативу уряду трансформувати Держводагентство в Агентство меліорації та рибного господарства
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $66,5 за барель
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів