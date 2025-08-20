Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $66,5 за барель

Підйом нафтових котирувань посилився вдень у середу завдяки сигналам про скорочення комерційних запасів нафти в США за підсумками минулого тижня.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:58 к.ч. піднімається на $0,71 (1,08%), до $66,50 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,65 (1,04%), до $63 за барель. Вересневі ф'ючерси торгуються останній день, активніший жовтневий контракт зростає в ціні на $0,73 (1,18%), до $62,50 за барель.

Напередодні нафта подешевшала на понад 1% на повідомленнях про підготовку тристоронніх переговорів лідерів США, РФ і України, під час яких сторони спробують врегулювати російсько-українське питання.

ЗМІ повідомляють, що переговори можуть відбутися в Будапешті. Агентство Bloomberg напередодні написало, що президент США Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який, за інформацією джерел, висловив зацікавленість у проведенні зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського на території Угорщини.

При цьому багато учасників ринку та аналітиків сумніваються в тому, що Росії та Україні вдасться найближчим часом досягти угоди про перемир'я. У такому разі санкції щодо російської нафти, які обмежують пропозицію на світовому ринку, збережуться.

"Імовірність швидкого вирішення конфлікту видається невисокою", - написав старший аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 2,4 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Розлогіші дані надасть міністерство енергетики пізніше в середу, о 17:30 к. ч, і аналітики в середньому прогнозують, що вони вкажуть на скорочення запасів нафти на 800 тис. барелів.

"Сьогодні нафта падає, а завтра зростає, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Звіт API був позитивним, і мені здається, що частково підйом котирувань викликаний саме цим".

Крім того, BP повідомила, що повені в штаті Індіана позначилися на роботі НПЗ компанії потужністю 440 тис. барелів на добу.