Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту майже не змінилися, оскільки інвестори очікують на наступні кроки в мирних переговорах щодо України
08:53 20.08.2025 |
Ціни на нафту майже не змінилися в середу, оскільки інвестори очікують на наступні кроки в переговорах щодо припинення вторгнення Росії в Україну, залишаючи в силі санкції щодо російської нафти та можливість подальших обмежень для її покупців.
О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent коштували 65,90 доларів за барель, що на 11 центів вище. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою у вересні, термін дії яких закінчується в середу, коштували 62,40 долара за барель, що на 5 центів вище. Більш активний жовтневий контракт коштував 61,90 долара за барель, що на 13 центів вище.
У вівторок ціни впали більш ніж на 1% на тлі оптимізму щодо наближення угоди про припинення війни, що означатиме послаблення санкцій проти Росії та збільшення світових поставок.
«Ринки нафти перебувають у підвішеному стані... тривалі мирні переговори змушують ринок бути в постійній готовності», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG.
Незважаючи на коментарі президента США Дональда Трампа у вівторок про те, що США можуть надати повітряну підтримку в рамках угоди про припинення війни Росії в країні, він також визнав, що президент Росії Володимир Путін, можливо, все-таки не захоче укладати угоду.
У понеділок Трамп заявив, що організовує зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і Зеленським, за якою послідує тристоронній саміт трьох президентів.
У вівторок Трамп заявив, що обговорив можливість проведення переговорів між Зеленським і Путіним в Угорщині з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.
Росія не підтвердила, що візьме участь у переговорах із Зеленським.
«Наразі швидке вирішення конфлікту з Росією видається малоймовірним», - зазначив у середу в своїй записці Даніель Хайнс, старший стратег з сировинних товарів у ANZ.
У США компанія BP заявила у вівторок, що робота її нафтопереробного заводу в Вайтінгу, штат Індіана, потужністю 440 000 барелів на добу, була порушена через повені, спричинені сильною грозою, що пройшла вночі, що може негативно вплинути на попит на нафту на цьому об'єкті. Цей завод є ключовим виробником палива для ринку Середнього Заходу.
Ціни отримали певну підтримку, оскільки звіт про запаси в галузі вказав на стабільний попит на нафту і паливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі.
Запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 15 серпня, скоротилися на 2,42 млн барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.
Запаси бензину скоротилися на 956 000 барелів, а запаси дистилятів зросли на 535 000 барелів порівняно з минулим тижнем, повідомили джерела.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Податок на нерухомість: власники сплатили майже на 30% більше, ніж торік
|На зберіганні ДП «СЕТАМ» перебуває близько 4 тисяч одиниць майна
|Ціни на нафту майже не змінилися, оскільки інвестори очікують на наступні кроки в мирних переговорах щодо України
|Із початку року виробництво сільгосппродукції в Україні скоротилося на 18,5% - Держстат
|Мінфін понизив ставку 1,5-річних ОВДП до 4,15% річних
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $66,1 за барель
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,03% до 58,92 грн/л, на дизельне пальне - на 0,04% до 56,05 грн/л
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів