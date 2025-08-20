Ціни на нафту майже не змінилися, оскільки інвестори очікують на наступні кроки в мирних переговорах щодо України

Ціни на нафту майже не змінилися в середу, оскільки інвестори очікують на наступні кроки в переговорах щодо припинення вторгнення Росії в Україну, залишаючи в силі санкції щодо російської нафти та можливість подальших обмежень для її покупців.

О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent коштували 65,90 доларів за барель, що на 11 центів вище. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою у вересні, термін дії яких закінчується в середу, коштували 62,40 долара за барель, що на 5 центів вище. Більш активний жовтневий контракт коштував 61,90 долара за барель, що на 13 центів вище.

У вівторок ціни впали більш ніж на 1% на тлі оптимізму щодо наближення угоди про припинення війни, що означатиме послаблення санкцій проти Росії та збільшення світових поставок.

«Ринки нафти перебувають у підвішеному стані... тривалі мирні переговори змушують ринок бути в постійній готовності», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG.

Незважаючи на коментарі президента США Дональда Трампа у вівторок про те, що США можуть надати повітряну підтримку в рамках угоди про припинення війни Росії в країні, він також визнав, що президент Росії Володимир Путін, можливо, все-таки не захоче укладати угоду.

У понеділок Трамп заявив, що організовує зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і Зеленським, за якою послідує тристоронній саміт трьох президентів.

У вівторок Трамп заявив, що обговорив можливість проведення переговорів між Зеленським і Путіним в Угорщині з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Росія не підтвердила, що візьме участь у переговорах із Зеленським.

«Наразі швидке вирішення конфлікту з Росією видається малоймовірним», - зазначив у середу в своїй записці Даніель Хайнс, старший стратег з сировинних товарів у ANZ.

У США компанія BP заявила у вівторок, що робота її нафтопереробного заводу в Вайтінгу, штат Індіана, потужністю 440 000 барелів на добу, була порушена через повені, спричинені сильною грозою, що пройшла вночі, що може негативно вплинути на попит на нафту на цьому об'єкті. Цей завод є ключовим виробником палива для ринку Середнього Заходу.

Ціни отримали певну підтримку, оскільки звіт про запаси в галузі вказав на стабільний попит на нафту і паливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі.

Запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 15 серпня, скоротилися на 2,42 млн барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Запаси бензину скоротилися на 956 000 барелів, а запаси дистилятів зросли на 535 000 барелів порівняно з минулим тижнем, повідомили джерела.