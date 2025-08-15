Фінансові новини
Ціни на нафту прискорили зниження, Brent на рівні $66,4 за барель
15:52 15.08.2025 |
Ціни на нафту прискорили зниження вдень у п'ятницю, трейдери очікують зустрічі президентів США і hосії.
Вартість жовтневих контрактів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:26 EET опускається на $0,44 (0,66%), до $66,4 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,51, до $63,45 за барель.
У четвер контракти на Brent подорожчали на 1,8%, на WTI - на 2,1%.
У центрі уваги ринків - зустріч президента США Дональда Трампа із gутіним, що має відбутися на Алясці ввечері в п'ятницю. Прогрес у врегулюванні російсько-українського питання може наблизити пом'якшення санкцій проти російського нафтового сектора.
Американський лідер у четвер заявив, що оцінює у 25% ймовірність того, що зустріч завершиться невдало. У середу він пообіцяв, що Росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо не погодиться на перемир'я в Україні.
"Якщо переговори проваляться, світ може зіткнутися з найжорсткішими санкціями проти РФ з усіх, що ми бачили досі, включно з вторинними обмеженнями, що поширюватимуться на всіх покупців російської нафти", - зазначив аналітик Price Futures Group Філ Флінн. Він вважає, що в разі відсутності ознак прогресу в русі до перемир'я, ціна на нафту може підскочити на $10 за барель із поточних рівнів.
Тиск на нафтові ціни в п'ятницю чинять слабкі статдані Китаю. Темп зростання промислового виробництва в КНР у липні сповільнився до мінімальних із листопада минулого року 5,7% р/р і виявився слабшим за прогноз 5,9%. Китай є одним з найбільших світових споживачів нафти.
Тим часом аналітики Bank of America підвищили прогноз надлишку пропозиції нафти на ринку в 2025-2026 рр. За оцінками банку, середній надлишок пропозиції в період з липня поточного року по червень наступного становитиме 890 тис. барелів на добу.
Аналітики BofA підтвердили знижувальний прогноз для цін на нафту й очікують, що ціна на Brent у другому півріччі 2025 року опуститься нижче $60 за барель, а в середньому становитиме $63,5 за барель.
