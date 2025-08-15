Спалах попиту: імпорт ДП у липні зріс на 21%

Імпорт дизпального зріс у липні на 21%, до 535 тис. т, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Тим часом з початку року спостерігається падіння - за сім місяців обсяги імпорту зменшились на 11%.

ORLEN розправив крила

Постачання зросли як із заходу, так і з півдня. Та якщо імпорт з теплих країв у липні зріс лише на 16%, то з західного напрямку потік збільшився на чверть. Причиною такого нерівномірного зростання попиту є те, що у липні ORLEN не став змінювати цінових умов на терміналах у Журавиці й Моцкаві, тоді як у румунській Констанці премії впродовж минулого місяця зросли на кілька доларів. Іншою причиною було походження дизпального на чорноморському терміналі.

«У Констанці пропонується переважно індійське або турецьке паливо, що вироблене з російської нафти», - зазначив один з трейдерів.

Як наслідок, великі мережі, які воліють не мати проблем з підсанкційним паливом у майбутньому, минулого місяця значно скоротили закупівлі з румунського напрямку на користь ORLEN. Врешті додатковий попит з польського напрямку забезпечила «Укрнафта», яка в липні потроїла обсяги закупівель.

Імпорт з Польщі збільшився на 31%, до 161 тис. т. Левову частку приросту забезпечили постачання ORLEN - минулого місяця відвантаження з Журавиці зросли з 36 тис. т до 59 тис. т. Трейдерська ланка також наростила обсяги, трійка найбільших постачальників липня - Select Energy, Unimot і AGTG - збільшила відвантаження з 64 тис. т до 80 тис. т.

Постачання з Литви зросли на третину, до 51 тис. т. Липень був примітним ще й через те, що обсяги залізничних та автомобільних постачань збільшилися однаково.

Румунське диво

Постачання з південного напрямку зросли здебільшого завдяки імпорту з Румунії, попри те, що великі українські мережі скоротили закупівлі з цього джерела. У липні з румунських базисів надійшло 144 тис. т, це на 32% більше, ніж у червні. Нарощуванню відвантажень не завадила навіть низька вода в дельті Дунаю. Втім, є нюанс - постачання з Румунії зросли завдяки активній діяльності компанії Oscar Downstream, тоді як решта трейдерів в сумі зменшила продажі в Україну.

Раніше enkorr писав, що через наявність великих непроданих надлишків товару Oscar пустився берега і запропонував баржеві партії дизелю з Констанци на $7-10/т дешевше за конкурентів. Результатом стало зростання продажів у чотири рази, до 68 тис. т. Посунутися довелося Vitaro Energy і Socar. «Дочка» Vitol скоротила продажі з 26 тис. т до 12 тис. т, а азербайджанці - з 22 тис. т до 15 тис. т.

У липні Hellenic Petroleum виділило більшу кількість лотів для продажу в Україну, через що обсяги зросли з 44 тис. т до 61 тис. т. Другий місяць поспіль відсутні постачання з НПЗ Motor Oil. Зі слів трейдерів, компанія воліє постачати вільні обсяги на внутрішній ринок Греції, де попит сезонно зріс.

На відміну від греків турки дали менше палива на український ринок, постачання з цього напрямку скоротилися з 50 тис. т до 31 тис. т. У липні Tupras не відвантажував паливо, а STAR скоротив пропозицію. Водночас приїхало 6 тис. т з термінала Opet у Мармарі. Як і раніше, індійське паливо з Туреччини доставив Wexler. Минулого місяця компанія Петра Белза також відзначилась тим, що привезла 2 тис. т азербайджанського дизелю виробництва Socar.

71% імпорту на 10 компаній

На ринку дизельного пального спостерігається подальше скорочення кількості постачальників. У липні на ТОП-10 компаній припадало 71% обсягів імпорту, тоді як рік тому частка становила 64%. Дефрагментація постачань відбувається на тлі скорочення числа імпортерів. Минулого місяця ДП завозило 127 компаній, а в липні 2024-го охочих везти з-за кордону було 168. Іноді з'являються нові персонажі на кшталт «Барвистих рушників», але в цілому простежується тренд на укріплення позицій компаній, які мають вибудовану логістику й міцну клієнтську базу на внутрішньому ринку.

У липневому ТОП-10 відбулися перестановки. Минулого місяця в трійку найбільших імпортерів не потрапила «Укрпалетсистем». Хоча компанія й наростила обсяги на 11%, до 49 тис. т, її обійшов «Пейд» з 54 тис. т, який посів третє місце. Втім, перед «палетами» відкриваються великі перспективи - впродовж липня й серпня компанія взяла в оренду 127 приватівських станцій. Тож на горизонті наступного року імпорт палива для АЗС мережі UPG буде зростати.

На першій і другій позиціях опинилися АТ «Енерго Трейд» і «старожил» верхніх рядків рейтингу мережа ОККО з 83 тис. т і 55 тис. т імпорту.

П'яте й шосте місця посіли відповідно компанії «Газтрім» і WOG.

У липні до ТОП-10 повернулася «Укрнафта». Минулого місяця держкомпанія привезла 25 тис. т, що забезпечило їй сьоме місце за обсягами.

Останню трійку замикають компанії ППЕК, «Кворум-Нафта» і «Мартін Трейд», які разом привезли 53 тис. т палива.

* * *

Як вважають опитані трейдери, у липні ринок значно збалансувався, позбувшись традиційного переливу. В окремі періоди відчувається навіть ресурсна нестача, що позитивно позначається на рентабельності постачань. Додатково цьому сприяє виявлення контрабандних каналів постачань на півдні, які вочевидь підривали ринок. Окрилені успіхом у липні, в серпні трейдери спробують наростити імпорт, що може знову повернути ринок до звичного безприбуткового стану.