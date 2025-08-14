Фінансові новини
14.08.25
13:46
Нафта дорожчає через ризики з постачанням. Слабкі фундаментальні показники тиснуть на ціни
08:39 14.08.2025 |
Ціни на нафту в четвер піднялися, оскільки інвестори залишаються обережними щодо того, що саміт США і Росії в п'ятницю призведе до послаблення санкцій проти російської нафти і може навіть спричинити подальші дії проти покупців, тоді як слабкі ринкові перспективи обмежують зростання.
О 05:56 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 24 центи, або 0,37%, до 65,87 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 21 цент, або 0,34%, до 62,85 долара.
Обидва контракти досягли найнижчого рівня за два місяці в середу після песимістичних прогнозів щодо поставок від уряду США та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
У середу Трамп погрожував «серйозними наслідками», якщо Путін не погодиться на мир в Україні. Трамп не уточнив, якими можуть бути ці наслідки, але попередив про економічні санкції, якщо зустріч в Алясці в п'ятницю виявиться безрезультатною.
«Невизначеність щодо мирних переговорів між США і Росією продовжує додавати премію за ризик, оскільки російські покупці нафти можуть зіткнутися з більшим економічним тиском», - йдеться в повідомленні Rystad Energy для клієнтів.
«Те, як вирішиться криза між Україною і Росією і як зміняться потоки з Росії, може принести деякі несподівані сюрпризи».
Трамп погрожує ввести вторинні мита на покупців російської нафти, насамперед Китаю та Індії, якщо Росія продовжить війну в Україні.
«Очевидно, що для ринку існує ризик зростання, якщо не буде досягнуто значного прогресу» у питанні припинення вогню, - зазначив у повідомленні Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING.
Очікуваний надлишок нафти в другій половині цього року та в 2026 році в поєднанні з вільними потужностями Організації країн-експортерів нафти означає, що ринок повинен бути здатний впоратися з впливом вторинних мит на Індію, сказав Паттерсон.
Але ситуація ускладниться, якщо ми побачимо вторинні мита на інших ключових покупців російської сирої нафти, включаючи Китай і Туреччину, сказав він.
Очікування, що Федеральна резервна система США знизить ставки у вересні, також сприяють зростанню цін на нафту. Трейдери майже на 100% згодні, що зниження відбудеться після того, як інфляція в США в липні зросла помірними темпами.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що, на його думку, з огляду на останні слабкі показники зайнятості, можливе агресивне зниження на піввідсотка.
Згідно з CME FedWatch Tool, ринок оцінює ймовірність зниження на чверть відсотка на засіданні ФРС 16-17 вересня в 99,9%.
Зниження ставок за кредитами сприятиме зростанню попиту на нафту.
Ціни на нафту залишалися стабільними, оскільки, за даними Агентства з енергетичної інформації США (EIA), запаси нафти в США несподівано зросли на 3 мільйони барелів за тиждень, що закінчився 8 серпня.
Також стримуючим фактором для цін на нафту став прогноз Міжнародного енергетичного агентства, згідно з яким у 2025 і 2026 роках світові поставки зростатимуть швидше, ніж очікувалося, оскільки ОПЕК та її союзники збільшують видобуток, а виробництво за межами групи зростає.
