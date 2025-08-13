Фінансові новини
13.08.25
- 18:15
RSS
мапа сайту
МЕА символічно знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. - до 685 тис. б/д і 699 тис. б/д
12:06 13.08.2025 |
Попит на нафту у світі в 2025 році проти минулого року зросте на 685 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 704 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на 19 тис. б/д.
Оцінку зростання попиту на нафту за підсумками наступного року також було символічно знижено: з 722 тис. б/д у попередньому звіті до 699 тис. б/д в актуальному.
Водночас МЕА скоригувало дані щодо попиту на нафту загалом у бік невеликого підвищення: у 2024 році він тепер оцінюється в 103,05 млн б/д (оцінка травня - 102,98 млн б/д), у 2025-му - 103,74 млн б/д (попередня оцінка - 103,68 млн б/д), у 2026-му - 104,44 млн б/д (попередня оцінка - 104,4 млн б/д).
Незначне зниження прогнозів щодо темпів зростання попиту МЕА пояснює трохи нижчими поставками нафти до країн, що не входять до ОЕСР.
Спостережувані світові запаси нафти в червні продовжили зростання, збільшившись на 28,1 млн барелів, і досягли майже чотирирічного максимуму - 7,836 млрд барелів. Проте, вони були на 137 млн барелів нижчими за середнє значення за п'ять років.
