Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЕА символічно знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. - до 685 тис. б/д і 699 тис. б/д

 

Попит на нафту у світі в 2025 році проти минулого року зросте на 685 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 704 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на 19 тис. б/д.

Оцінку зростання попиту на нафту за підсумками наступного року також було символічно знижено: з 722 тис. б/д у попередньому звіті до 699 тис. б/д в актуальному.

Водночас МЕА скоригувало дані щодо попиту на нафту загалом у бік невеликого підвищення: у 2024 році він тепер оцінюється в 103,05 млн б/д (оцінка травня - 102,98 млн б/д), у 2025-му - 103,74 млн б/д (попередня оцінка - 103,68 млн б/д), у 2026-му - 104,44 млн б/д (попередня оцінка - 104,4 млн б/д).

Незначне зниження прогнозів щодо темпів зростання попиту МЕА пояснює трохи нижчими поставками нафти до країн, що не входять до ОЕСР.

Спостережувані світові запаси нафти в червні продовжили зростання, збільшившись на 28,1 млн барелів, і досягли майже чотирирічного максимуму - 7,836 млрд барелів. Проте, вони були на 137 млн барелів нижчими за середнє значення за п'ять років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес