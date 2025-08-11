Ціни на нафту падають на тлі переговорів між США і Росією, інфляція в центрі уваги

Ціни на нафту в понеділок впали на азіатських біржах, продовживши різке падіння попереднього тижня, оскільки трейдери очікують на майбутні переговори між США і Росією, які обіцяють охолодження війни в Україні.

М'які дані про інфляцію від найбільшого імпортера нафти Китаю також мали негативний вплив на тлі помірних ознак економічного поліпшення в липні. Ці дані, у поєднанні з низкою слабких економічних показників останніх тижнів, спричинили переважно негативні настрої на нафтових ринках щодо майбутнього попиту.

О 03:35 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні впали на 0,8% до 66,08 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 0,8% до 62,47 долара за барель.

Обидва контракти минулого тижня впали на понад 4%.

США і Росія домовилися провести саміт 15 серпня, на якому президент Дональд Трамп зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Саміт відбувається на тлі посилення тиску Вашингтона на експорт нафти з Росії, зокрема на найбільших покупців - Китай та Індію.

Трамп ввів 50% мита проти Індії, щоб зупинити її закупівлі російської нафти, а також погрожував вжити подібних заходів проти Китаю.

Загрози Трампа щодо введення мит минулого тижня надали обмежену підтримку цінам на нафту, враховуючи, що його більш широкі взаємні мита на основних торговельних партнерів також набули чинності. Нафтові ринки побоювалися потенційних перешкод для попиту через мита США.

Інфляція за індексом споживчих цін у Китаї в липні залишилася на незмінному рівні, тоді як інфляція за індексом цін виробників скоротилася більше, ніж очікувалося, що підкреслює стійку дефляційну тенденцію в найбільшому імпортері нафти у світі.

Ці дані з'явилися після низки посередніх економічних показників країни, що свідчить про обмежену підтримку стимулюючих заходів Пекіна та попереднє послаблення торговельної війни з Вашингтоном.

Екстремальні погодні умови в липні також, схоже, негативно вплинули на економічну активність Китаю.

Цього тижня увага також прикута до даних про індекс споживчих цін у США за липень. Дані будуть опубліковані у вівторок, і будь-які ознаки охолодження інфляції, ймовірно, посилять бети на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у вересні.

Очікується, що дані про індекс споживчих цін дадуть більше підказів щодо найбільшого споживача палива у світі, який стикається з потенційним зростанням цін через мита Трампа.