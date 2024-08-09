Глобальний попит на нафту має зростати швидше, щоб погасити зростання ОПЕК+

Як пише Reuters, згідно з оприлюдненими даними, інформацією аналітиків і галузевих джерел, глобальне зростання попиту на нафту має прискоритися в найближчі місяці, інакше ринку буде важко поглинати збільшення пропозиції нафти, яке ОПЕК+ планує зробити з жовтня.

Зростання попиту на нафту протягом перших семи місяців року з боку найбільших споживачів США й Китаю не виправдало деяких очікувань ще до того, як відновлення побоювань щодо рецесії в США спровокувало глобальний розпродаж акцій і облігацій цього тижня.

Якщо економіка сповільниться далі, зростання попиту на нафту, ймовірно, сповільниться разом із цим. Зі слів аналітиків, це означатиме, що ОПЕК+ доведеться або відкласти плани щодо закачування більше нафти, або прийняти нижчі ціни за більші пропозиції.

«У нинішніх умовах значного ризику рецесії малоймовірно, що ОПЕК+ просунеться вперед із запланованим жовтневим збільшенням», - сказав Гері Росс, генеральний директор Black Gold Investors і досвідчений спостерігач за ОПЕК.

Ціна на нафту впала нижче від $80 за барель у серпні - менше, ніж більшість членів ОПЕК+, або Організації країн-експортерів нафти та її союзників, таких як росія, потребують для збалансування своїх бюджетів.

«Попит на нафту, безперечно, має ризик зниження», - сказав Ніл Аткінсон, незалежний аналітик, який раніше працював у Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА), посилаючись на занепокоєння щодо економік Китаю та США.

«Дуже важко уявити, як ціни можуть суттєво зрости, якщо попит буде нижчим, ніж ми думали», - зазначив він, додавши, що очікує від ОПЕК+ на призупинення збільшення видобутку.

Згідно з офіційними даними за середу, за перші сім місяців 2024 року імпорт сирої нафти в Китай становив 10,89 млн барелів на день (б/д), що на 2,4% менше, ніж за рік.

Падіння споживання дизельного пального в Китаї, оскільки зростає використання вантажівок, які працюють на скрапленому природному газі (СПГ), тисне на внутрішній попит на пальне, так само, як і млява економіка, яку гальмує тривала криза в секторі нерухомості.

У Сполучених Штатах споживання нафти до липня зросло на 220 тис. б/д за рік до середнього показника 20,25 млн б/д, згідно з підрахунками Reuters на основі оцінок уряду. Попит потрібно буде прискорити, щоб досягти урядового прогнозу на 2024 рік у 20,5 млн б/д.

Важко оцінити, чи досягне глобальний попит висот, необхідних для поглинання додаткових постачань цього року, через рекордну різницю в тому, коли найповажніші світові аналітики попиту на нафту в ОПЕК і МЕА оцінюють попит на сьогодні.

Дані про споживання нафти мають часовий лаг, і попередні дані часто переглядаються. Це змушує прогнозистів включити найкращі оцінки в деякі зі своїх цифр попиту.

ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на рівні 2,15 млн б/д у першій половині 2024 року, тоді як МЕА оцінює попит на рівні 735 тис. б/д. МЕА консультує промислово розвинені країни з питань енергетичної політики.

Оцінка ОПЕК зростання попиту в першому півріччі незначно змінилася порівняно з тим, що було на початку року. МЕА знизило свою оцінку зростання попиту в першому півріччі з 1,19 млн б/д, прогнозованих у січні.

За оцінками МЕА, у ІІ кварталі споживання Китаєм скоротилося, а за оцінками ОПЕК, воно зросло більш ніж на 800 тис. б/д. Китай - одна з головних причин різниці в прогнозах на весь рік, а також на перше півріччя.

Якби оцінки ОПЕК щодо попиту в першому півріччі були правильними, світове зростання мало б трохи прискоритися в другому півріччі. Але якщо МЕА має рацію, попит повинен швидко зрости.

Друга половина - це зазвичай період найвищого споживання, оскільки простий факт глобального економічного зростання збільшує попит на нафту, а також оскільки він включає пік сезону водіння, збір урожаю в Північній півкулі й закупівлі для підготовки до зими.

Згідно з підрахунками Reuters, щоб зростання попиту відповідало прогнозам ОПЕК на весь рік, у другому півріччі йому потрібно буде прискоритися в середньому до 2,30 млн б/д. Попит повинен зрости на 1,22 млн б/д у другому півріччі, щоб досягти прогнозу МЕА на весь рік.

Наступного тижня ОПЕК і МЕА планують оновити свої прогнози попиту. Минулого ж тижня ОПЕК+ підтвердила свій план розпочати збільшення видобутку з жовтня із застереженням, що за потреби його можна призупинити або скасувати.

Збільшення обумовлено тим, що попит перевищить прогноз ОПЕК, що збільшить потребу в нафті з боку групи виробників і її союзників. ОПЕК+ видобуває понад 40% світової нафти.

Якщо прогноз попиту ОПЕК справдиться, попит на нафту з боку країн ОПЕК+, ймовірно, досягне 43,9 млн б/д у ІV кварталі порівняно з видобутком у 40,8 млн б/д у червні, що теоретично дає можливість для додаткового видобутку.

У ОПЕК+ ще є місяць, щоб вирішити, чи починати випуск нафти з жовтня, і група вивчить дані ринку нафти в найближчі тижні, повідомило джерело, близьке до групи.

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Насер заявив у вівторок, що очікує зростання від 1,6 до 2 млн б/д у другій половині року.

Два джерела в ОПЕК повідомили, що незрозуміло, чи зростає попит так швидко, як це необхідно для виконання прогнозу ОПЕК на ІІІ квартал. ОПЕК не відповіла на запит про коментарі.

Водночас МЕА стверджує, що уповільнення економічного зростання й перехід до електромобілів у Китаї змінили парадигму другої за величиною економіки світу, яка роками спричиняла глобальне зростання споживання нафти. ОПЕК бачить, що сильне зростання зберігається.

Перші ознаки серпневого імпорту сирої нафти Китаєм, наприклад, від компанії Kpler, що займається аналізом даних, вказують на невелике відновлення з липня. Два трейдери, які займаються закупівлями Китаєм західноафриканської сирої нафти, заявили, що попит на серпневу нафту був слабким.

Згідно з даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, світовий попит на реактивні літаки цього року перевищить рівень 2019 року, хоча в червні IATA заявила, що міжнародні подорожі в Азії залишаються низькими, особливо в Китаї.

«Великими важелями зростання попиту, на які всі вказували, були попит на реактивні літаки й Китай, - повідомило джерело в одній із компаній, що займаються торгівлею нафтою. - Попит у Китаї не був великим, а попит на реактивні літаки в Європі пристойний, але він не повністю відновився (від пандемії - ek)».

У Сполучених Штатах, які є найбільшим споживачем нафти, з'ясувалося, що важко оцінити попит на бензин: перегляд офіційних даних минулого тижня показав, що травневий попит був на найвищому рівні з серпня 2019 року. Раніше оцінки й незалежні трекери прив'язували попит до рівня, нижчого за минулий рік.

Похмурі економічні дані зі Сполучених Штатів також можуть спричинити проблеми для ринків нафти, особливо для дизельного пального. За даними EIA, за перші п'ять місяців цього року попит на дизпальне в США був приблизно на 4% нижчим, ніж 2023 року.