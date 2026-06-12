Ціни на АЗС 12 червня: бензин і дизель продовжують падіння

У п'ятницю, 12 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 4 коп. до 75,18 грн/л, на дизельне пальне - на 11 коп. до 82,76 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,74 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 75,18 грн/л (здешевшав на 4 коп.); бензин марки А-92 - 69,71 грн/л; дизпальне - 82,76 грн/л (здешевшало на 11 коп.). Середня ціна автогазу становить 44,7 грн/л, що на 9 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 82,9 грн/л; автогаз - 43,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 78,95 грн/л; автогаз - 42,95 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,63 грн/л; дизпальне - 78,33 грн/л; автогаз - 43,01 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 83,9 грн/л; автогаз - 44,9 грн/л.