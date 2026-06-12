Бізнес і громадяни отримають близько ₴68 млрд у рамках планів стійкості — Свириденко

Держава спрямовує 67,8 млрд грн на реалізацію Планів стійкості регіонів завдяки змінам до Державного бюджету України. Додатково 9,6 млрд грн забезпечено за рахунок місцевих бюджетів.

Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Працюємо над залученням додаткового міжнародного фінансування. За підсумками десятого засідання Координаційного центру доручили головам ОВА підготувати поетапні плани реалізації проєктів та чіткі графіки їх фінансування", ‒ зазначила очільниця уряду.

За її словами, перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання Планів стійкості вже завершено. Найкращі результати наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області.

Підтримка бізнесу та населення до зимового періоду

Окрему увагу приділено підтримці населення та бізнесу в межах підготовки до зимового періоду:

Для великого та середнього бізнесу продовжує діяти програма підтримки проєктів розподіленої генерації під 10% річних із фінансуванням до 25 млн євро.

Для малих та середніх підприємств доступні кредити до 250 млн грн за програмою "5-7-9%", параметри якої адаптовано для стимулювання розвитку нової генерації в енергодефіцитних регіонах.

Підприємці можуть отримати до 10 млн грн під 0% річних на придбання генераторів і газових установок.

Розвиток енергетичної інфраструктури та соціальні програми

Уряд також запускає нові конкурси на будівництво 1505 МВт генеруючих потужностей.