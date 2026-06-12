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АНАЛІТИКА

У першому кварталі економіка України впала більше, ніж показували попередні оцінки

11:51 12.06.2026 |

Економіка

Державна служба статистики погіршила оцінку падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2026 року у річному вимірі - до 0,6% з 0,5%. Про це вона повідомила на своєму сайті в четвер, 11 червня.

У квартальному вимірі, тобто порівняно з четвертим кварталом 2025 року, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП зменшився на 0,7%.

У першому кварталі економіка України впала більше, ніж показували попередні оцінки
Графік: Держстат

Номінальний ВВП у першому кварталі поточного року становив 2,05 трлн гривень.

Національний банк у січні погіршив прогноз зростання економіки у 2026 році до 1,8% через російські атаки на українську енергетику.

У квітні Нацбанк повідомив, що, за його оцінкою, через наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та логістику, а також через холодну зиму і затримки зовнішньої допомоги зростання реального ВВП у першому кварталі сповільнилося до 0,2% у річному вимірі. 

Регулятор погіршив прогноз зростання економіки за підсумками 2026 року до 1,3%. У 2027-2028 роках очікується відновлення темпів до 2,8-3,7%. 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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