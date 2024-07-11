BP: Нафта збереже значну роль у світовій енергосистемі протягом 10-15 років, попит на газ залежатиме від швидкості енергопереходу

Попит на нафту в майбутньому знизиться, але продовжить відігравати значну роль у світовій енергетичній системі протягом наступних 10-15 років, що потребуватиме постійних інвестицій у видобуток, йдеться в енергетичному прогнозі BP.

Зниження попиту на нафту насамперед буде зумовлено підвищенням ефективності парку транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), а надалі дедалі більшою електрифікацією транспорту, зазначається в дослідженні.

"Збільшиться чи впаде попит на природний газ протягом наступних 25 років, залежить від швидкості енергетичного переходу. Споживання природного газу зростає в економіках, що розвиваються, у міру їхнього зростання та індустріалізації. Але за прискореного енергопереходу це компенсуватиметься відходом від природного газу до енергії з низьким вмістом вуглецевого сліду", - вважають експерти компанії.

Глобальний попит на енергію продовжив зростати, становив у середньому близько 1% на рік у період з 2019 до 2023 року, що нижче за середній темп зростання у 2% за 10 років до 2019 року, що пояснюється підвищенням добробуту і зростанням у країнах з економікою, що розвивається. Зростання попиту на нафту з 2019 року, яке щорічно в середньому становило близько 0,5 млн барелів на добу, було пов'язано значною мірою зі зростанням споживання в країнах з економікою, що розвивається, і зростанням потреби в нафтохімічній сировині. Використання нафти в розвинених економіках продовжувало падати протягом більшої частини останніх двох десятиліть. У 2022 році попит на нафту в розвинених економіках був приблизно на 2 млн б/д нижчим, ніж до пандемії COVID-19, і на 5,5 млн б/д (приблизно на 10%) нижчим за історичний пік 2005 року. Інвестиції у видобуток нафти і газу 2023 року становили $550 млрд, і хоча це і нижче пікового рівня початку 2010-х років, виробництво зросло.

Значне зростання попиту на природний газ в азійських економіках, що розвиваються, у поєднанні з перебоями в російському трубопровідному експорті в Європу збільшили значущість скрапленого природного газу (СПГ) на світових газових ринках. Попит на СПГ зріс приблизно у вісім разів швидше за загальне споживання природного газу за останні п'ять років, зазначається в енергодослідженні.

У BP зазначають, що викиди вуглецю продовжують зростати, збільшуючись за останні чотири роки (2019-2023) у середньому на 0,8% на рік. "Якби викиди CO2 зберігалися на рівні, близькому до нещодавнього, то вуглецевий бюджет, який, за оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), відповідає високій вірогідності обмеження середнього глобального підвищення температури до 2 градусів Цельсія, був би вичерпаний на початку 2040-х років", - попереджають експерти.

Водночас вони додають, що через ситуацію навколо України та на Близькому Сході посилилася важливість енергетичної безпеки.

За оцінками досліджень, інвестиції в низьковуглецеву енергетику зростали дуже швидко останніми роками, збільшившись приблизно на 50% з 2019 року і становили близько $1,9 трлн у 2023 році. Вони були зосереджені переважно в розвинених економіках і Китаї. Значну частину цих інвестицій спрямували у відновлювану енергетику, водночас виробництво вітрової та сонячної енергії майже подвоїлося в період із 2019 до 2023 року.

"Втім, приріст енергії з низьковуглецевих джерел виявився недостатнім для задоволення зростання загального світового попиту на енергію, що означає, що використання викопного палива продовжувало зростати. Його споживання досягло нового максимуму в 2023 році, що було зумовлено насамперед зростанням попиту на нафту", - визнають у BP.

Що довша затримка в ухваленні рішучих заходів зі скорочення викидів на швидкій і стійкій основі, то більший ризик вартісного коригування надалі, вважають експерти. Урядові амбіції та підтримка енергетичного переходу зросли останніми роками, але необхідні подальші глобальні політичні дії для досягнення шляху, що відповідає Паризькій кліматичній угоді, резюмують вони.