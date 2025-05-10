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АНАЛІТИКА

Зеленський попросив Раду розблокувати управління російськими активами: законопроєкт

23:47 09.05.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №13268, щодо справедливого використання арештованих активів РФ та її резидентів для захисту національних інтересів України. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроєкт дозволить Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) управляти арештованими активами РФ і її резидентів без їхньої згоди.

"Нарешті ми зможемо подолати цей цинізм, коли під час широкомасштабної війни ми змушені запитувати у ворога дозволу на право управляти його активами", - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Зміни до закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" стосуються трьох ключових типів активів:

→ рухоме майно - може бути передане для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді чи суду, якщо таке майно належить громадянам РФ, юридичним особам РФ або компаніям, де кінцевими бенефіціарами є росіяни з часткою 10% і більше;
→ нерухоме майно - аналогічно може бути реалізоване без згоди власника до винесення обвинувального вироку суду;
→ корпоративні права - управитель активів у вигляді часток у статутному капіталі, акцій, паїв не зобов'язаний погоджувати свої дії з власником, якщо актив прямо чи опосередковано належить РФ, її громадянам або юридичним особам.

Окрім того, законопроєкт передбачає встановлення мораторію на повернення грошових коштів у разі скасування арешту активів громадян РФ і її резидентів.

"Ця норма має стратегічне значення для забезпечення захисту національних інтересів України за майбутніми позовами у зв'язку з російською агресією", - наголосила Дума.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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