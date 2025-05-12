Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Трамп відреагував





Російський диктатор Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною 15 травня у Стамбулі, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Водночас Україна з союзниками за підсумками зустрічі «коаліції охочих» пропонувала безумовне припинення вогню з 12 травня, але на це президент Росії не відповів.

Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

«Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв'язку з цим, незважаючи ні на що, пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані нею наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори. Причому підкреслю, без всяких попередніх умов. Почати пропонуємо без зволікання вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там де вони були перервані», - сказав Путін.

Глава Кремля анонсував, що у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.

Він додав, що Росія нібито «налаштована серйозно» на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир'я, нове припинення вогню.

Водночас Путін не став говорити про перемир'я вже з понеділка, тим самим відкинувши пропозицію, яку озвучили за результатами зустрічі лідерів «коаліції охочих» в Києві.

Речник Кремля Пєсков заявив, що триденне перемир'я, запропоноване Путіним, завершено. За його словами, Москва начебто не зафіксувала реального припинення вогню з боку України. Хоча Кремль заявив про перемир'я на 8-10 травня, очільник МЗС України Андрій Сибіга 8 травня повідомляв про російські атаки по всій лінії фронту.

Згодом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social відреагував на пропозицію Путіна, заявивши про «потенційно великий день для Росії та України».

«Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!», - зазначив Трамп.