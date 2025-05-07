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OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
17:29 07.05.2025 |
OpenAI очікує, що до 2030 року зменшить частку доходів, яку передає Microsoft, із 20% до 10%. Про це повідомляє The Information із посиланням на фінансові документи компанії.
Ця інформація з'явилася після того, як OpenAI відмовилась від повного переходу на комерційну модель і тепер має намір перетворити свій комерційний підрозділ на корпорацію суспільного блага, яка залишатиметься під контролем некомерційної організації.
Попри те, що Microsoft інвестувала в OpenAI десятки мільярдів доларів, компанія може втратити частину доходів, які зараз отримує за умовами чинного контракту до 2030 року. Ця угода передбачає взаємне розподілення доходів, ексклюзивність для Azure щодо API OpenAI, а також використання технологій OpenAI у продуктах Microsoft.
За даними Bloomberg, Microsoft ще не схвалила нову структуру OpenAI, компанія хоче переконатися, що це не зашкодить її інвестиціям.
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