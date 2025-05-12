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АНАЛІТИКА

США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT

 

Сполучені Штати Америки схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 зенітних ракет Patriot. Про це 10 травня повідомило американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на джерело в Конгресі США.

У розмові з NYT неназваний представник західної розвідки зауважив, що в умовах зменшення обсягів військової допомоги Збройні сили України (ЗСУ) стали економніше використовувати ракети протиповітряної оборони (ППО) Patriot, використовуючи дешевші перехоплювачі для усунення менших загроз.

Як нагадує видання, зброя, вироблена в США, навіть за належності іншій державі, не може бути експортована без дозволу американського уряду.

Держдеп США вперше за Трампа дозволив продати ЗСУ зброю

29 квітня на сайті верхньої палати американського Конгресу опублікували документ на підтвердження дозволу Державного департаменту США поставити Україні "оборонну продукцію, включно з технічними даними", а також "оборонні послуги" на 50 мільйонів доларів або більше.

Про це ж із посиланням на дипломатичні джерела повідомило 1 травня українське видання Kyiv Post. Журналісти зазначили, що це перший подібний дозвіл з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

ФРН утаємничить деталі щодо поставок зброї ЗСУ

Ввечері 9 травня німецька інформаційна агенція dpa написала з посиланням на джерела, що новий уряд ФРН засекретить дані про постачання зброї до України. Зокрема, відповідна інформація більше не буде публікуватися на офіційному урядовому сайті Bundesregierung.de. Список там востаннє оновлювався 6 травня, у день призначення нового уряду. Співрозмовники агентства назвали такі кроки частиною "тактики ведення війни і "позбавленням агресора військових переваг".

Під час візиту в Київ канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), відповідаючи на запитання про можливу поставку ЗСУ далекобійних ракет Taurus, також закликав до уникнення публічності в цьому питанні. "Під моїм керівництвом дебати про постачання озброєнь, калібри, системи озброєнь тощо будуть усунуті з поля зору громадськості", - сказав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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