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Аграрії засіяли вже понад 9 мільйонів гектарів ярих зернових і технічних культур
17:47 09.05.2025 |
Аграрії всіх областей України станом на 9 травня 2025 року засіяли 4,32 млн га ярих зернових та зернобобових культур, а також 5,2 млн га технічних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
"Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу - 2, 9 млн га (73%), ячмінь - 733,4 тис. га (94%), ярої пшениці вже засіяно 212,6 тис. га (93%), гороху - 208,9 тис. га (96%), вівса - 157 тис. га (97%). Гречка засіяна на площі 16,3 тис. га (18%), просо - 15,7 тис. га (20%)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 9 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли вже 76% ярих зернових та зернобобових культур від прогнозованих площ.
Технічні культури засіяні на площі 5,2 млн га. Так, соняшником засіяно 3,5 млн га, а найбільше цієї культури засіяли на Дніпропетровщині - 446,5 тис. га. Соєю засіяно 1,3 млн га, а цукровими буряками - 217,1 тис. га.
Серед регіонів-лідерів за темпами сівби, найбільше засіяно в Полтавській області - 509,7 тис. га (пшениця - 4,5 тис. га, ячмінь - 69,1 тис. га, горох - 9,6 тис. га, овес - 3,1 тис. га, кукурудза - 423,2 тис. га).
У Кіровоградській області засіяли 352 тис. га (пшениця - 3 тис. га, ячмінь - 35,4 тис. га, горох - 18,7 тис. га, овес - 0,5 тис. га, кукурудза - 288,5 тис. га).
Третє й четверте місце в рейтингу посіли Чернігівська й Черкаська області із показниками 349,7 тис. га та 339,8 тис. га відповідно.
На Сумщині засіяли 294,3 тис. га ярих зернових та зернобобових.
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